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FCSB s-a despărțit în acest an de mai mulți jucători vechi la echipă și cu care a atins sezoanele trecute performanțe importante. Unul dintre foștii mijlocași ai „roș-albaștrilor” nu o duce deloc bine la noua echipă.

Malcom Edjouma, pe ultimul loc în prima ligă a Chinei

Dacă românii , sau impresionează la aproape fiecare meci din China, Malcom Edjouma nu o duce atât de bine. Plecat de la FCSB la începutul acestui an, , din prima ligă a Chinei. Dacă în primul sezon, echipa mijlocașului francez a evitat retrogradarea clasându-se deasupra liniei roșii, acum se află pe ultima poziție.

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Cu doar 14 puncte după 26 de meciuri, Qingdao Hainiu este la 8 puncte de primul loc salvabil, ocupat de Tianjin Jinmen Tiger. Edjouma, al cărui frate mai mic a semnat la început de an cu , a bifat la actuala echipă 22 de meciuri, marcând 6 goluri și oferind 2 pase decisive, însă aceste cifre au fost insuficiente pentru a schimba forma generală a chinezilor, care nu a mai câștigat de 10 meciuri în campionat.

Malcom Edjouma a fost dorit de o rivală a FCSB-ului din SuperLiga

Odată rămas liber de contract după despărțirea de FCSB, Malcom Edjouma nu a fost străin de oferte noi. Patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, și-a exprimat atunci interesul de a-l readuce pe mijlocaș la echipa moldavă. Însă pretențiile financiare ale francezului în tricoul Botoșaniului. „Avem mai multe variante acolo, pe acea poziție. Nu pot să mă rog de Edjouma să vină la noi, mai ales că el are anumite pretenții”, declara Iftime, la mijlocul lunii ianuarie 2026.

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Malcom Edjouma a făcut prima dată contract cu fotbalul românesc în 2020, când a fost la Viitorul (actuala Farul). El a bifat doar 3 prezențe pentru echipa dobrogeană, iar în februarie 2021 a făcut pasul la FC Botoșani. Timp de un an petrecut la echipa moldavă, el și-a trecut în cont 4 goluri și tot atâtea pase decisive în cele 23 de apariții în toate competițiile.

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Trecerea la FCSB în februarie 2022 i-a adus însă satisfacțiile cele mai mari din carieră. Alături de bucureșteni, el a jucat în cupele europene, a câștigat două titluri și o Supercupă a României.

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