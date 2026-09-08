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A plecat de la FCSB, dar e ultimul în clasament cu noua echipă. Coșmarul trăit de fostul mijlocaș al „roș-albaștrilor”

Fostul mijlocaș de la FCSB a părăsit echipa bucureșteană de mai bine de jumătate de an, dar trece printr-un adevărat coșmar la noua sa formație. E pe ultimul loc în campionat.
Mihai Dragomir
08.09.2026 | 16:30
A plecat de la FCSB dar e ultimul in clasament cu noua echipa Cosmarul trait de fostul mijlocas al rosalbastrilor
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A plecat de la FCSB, dar este ultimul în campionat cu noua echipă. Foto: Sport Pictures.
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FCSB s-a despărțit în acest an de mai mulți jucători vechi la echipă și cu care a atins sezoanele trecute performanțe importante. Unul dintre foștii mijlocași ai „roș-albaștrilor” nu o duce deloc bine la noua echipă.

Malcom Edjouma, pe ultimul loc în prima ligă a Chinei

Dacă românii Alex Ioniță, Nicolae Stanciu sau Alexandru Mitriță impresionează la aproape fiecare meci din China, Malcom Edjouma nu o duce atât de bine. Plecat de la FCSB la începutul acestui an, el a semnat atunci cu Qingdao Hainiu, din prima ligă a Chinei. Dacă în primul sezon, echipa mijlocașului francez a evitat retrogradarea clasându-se deasupra liniei roșii, acum se află pe ultima poziție.

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Cu doar 14 puncte după 26 de meciuri, Qingdao Hainiu este la 8 puncte de primul loc salvabil, ocupat de Tianjin Jinmen Tiger. Edjouma, al cărui frate mai mic a semnat la început de an cu francezii de la Lille, a bifat la actuala echipă 22 de meciuri, marcând 6 goluri și oferind 2 pase decisive, însă aceste cifre au fost insuficiente pentru a schimba forma generală a chinezilor, care nu a mai câștigat de 10 meciuri în campionat.

Malcom Edjouma a fost dorit de o rivală a FCSB-ului din SuperLiga

Odată rămas liber de contract după despărțirea de FCSB, Malcom Edjouma nu a fost străin de oferte noi. Patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, și-a exprimat atunci interesul de a-l readuce pe mijlocaș la echipa moldavă. Însă pretențiile financiare ale francezului au pus capăt unei reveniri în tricoul Botoșaniului. „Avem mai multe variante acolo, pe acea poziție. Nu pot să mă rog de Edjouma să vină la noi, mai ales că el are anumite pretenții”, declara Iftime, la mijlocul lunii ianuarie 2026.

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Malcom Edjouma a făcut prima dată contract cu fotbalul românesc în 2020, când a fost la Viitorul (actuala Farul). El a bifat doar 3 prezențe pentru echipa dobrogeană, iar în februarie 2021 a făcut pasul la FC Botoșani. Timp de un an petrecut la echipa moldavă, el și-a trecut în cont 4 goluri și tot atâtea pase decisive în cele 23 de apariții în toate competițiile.

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Trecerea la FCSB în februarie 2022 i-a adus însă satisfacțiile cele mai mari din carieră. Alături de bucureșteni, el a jucat în cupele europene, a câștigat două titluri și o Supercupă a României.

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  • 330.000 de euro plătea FCSB pentru transferul său de la FC Botoșani
  • 1.000.000 de euro este valoarea actuală de piață a lui Malcom Edjouma
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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