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Fostul cuplu de antrenori de la FCSB a ales în această vară să dea curs ofertei venite de la Levadiakos. Elias Charalambous și Mihai Pintilii au luat cu ei în Grecia și câțiva jucători români sau care au trecut prin campionatul nostru, dar lucrurile au început cum nu se poate mai prost.

Charalambous și Pintilii sunt ultimii în Grecia cu Levadiakos

După ce în prima etapă a primit o , în runda secundă Levadiakos a primit vizita lui Panathinaikos, un alt colos al fotbalului elen. Și a fost o nouă înfrângere pentru cuplul Charalambous – Pintilii.

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Oaspeții au deschis scorul rapid după autogolul lui Ioannis Kosti (3). Gazdele au încercat să revină în joc, dar nu au reușit să marcheze și în minutul 76 au rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Panagiotis Symelidis.

Panathinaikos a profitat din plin și la faza imediat următoare Cyriel Dessers a marcat golul de 2-0 prin care a închis și tabela. În urma acestui eșec, Levadiakos este ultima în clasament, fără niciun punct și fără gol marcat.

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Notele primite de Pantea și Șut

Cei doi tehnicieni au început jocul într-un sistem 3-4-2-1, titularizându-i pe Alexandru Pantea și Adrian Șut. Primul a fost integralist în banda dreapta și a primit nota 6,2, în timp ce al doilea a jucat până în minutul 56 în centrul terenului și a fost notat cu 7,2, a doua cea mai mare notă din tabăra gazdelor.

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Argentinianul Juan Bauza, care a prin transferul la Levadiakos , a început jocul pe banca de rezerve. El a intrat pe teren în startul reprizei secunde și a primit nota 6,3.

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Reacția lui Charalambous după a doua înfrângere la rând

Imediat după încheierea partidei din etapa secundă a campionatului Greciei, Elias Charalambous s-a arătat mulțumit că echipa sa a fost în multe momente mai bună decât Panathinaikos și consideră că totul s-a rupt în momentul eliminării.

”Felicitări lui Panathinaikos, a fost o victorie corectă. Am primit un gol foarte rapid dintr-o fază fixă ​​și apoi un al doilea pe un contraatac. Sarcina noastră a devenit mai dificilă. Știam că meciul va fi foarte dificil. Când am încercat să preluăm inițiativa, am ratat o șansă mare prin Ozegovic.

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În repriza a doua am avut controlul complet. Ne-am creat ocazii, am fost aproape și până la cartonașul roșu am simțit că am fost foarte competitivi, poate chiar mai buni decât Panathinaikos. Totul s-a terminat cu cartonașul roșu.

Toate meciurile sunt dificile. Avem jucători foarte buni, o echipă foarte bună și unii jucători poate s-au integrat mai lent. Vor arăta o față mai bună când vor ajunge la nivelul de pregătire pe care îl știm, având în vedere calitatea pe care o au”, a declarat tehnicianul cipriot.