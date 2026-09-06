Sport

Panică în Italia! Un fotbalist s-a prăbușit pe teren, iar meciul a fost oprit. Momente dramatice în Serie B

Aproape de o nouă tragedie, de această dată în Serie B din Italia. Aici, un fotbalist s-a prăbușit pe teren și partida a fost suspendată temporar. Este vorba despre un fundaș al celor de la Pisa.
Flaviu Popa
06.09.2026 | 21:55
Panica in Italia Un fotbalist sa prabusit pe teren iar meciul a fost oprit Momente dramatice in Serie B
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Jucătorul celor de la Pisa s-a prăbușit pe teren
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De această dată protagonistul acestui incident este fundașul bulgar al celor de la Pisa, Rosen Bozhinov. Fundașul  s-a prăbușit pe gazon în minutul 40 al partidei cu Juve Stabia. Din fericire, fotbalistul și-a revenit, iar partida a fost reluată.

Fundașul celor de la Pisa s-a prăbușit pe teren în timpul unui meci din Serie B

Momentele de panică de la meciul Juve Stabia – Pisa, scor 0-3, au fost reale. Bozhinov s-a prăbușit pe teren, iar partida a fost întreruptă imediat. Medicii au intervenit cât de repede au putut, în timp ce în tribunele stadionului Menti s-a lăsat o liniște ireală. Bozhinov a fost scos de pe teren cu targa, în timp ce jucătorii și membrii staff-urilor celor două echipe au urmărit cu îngrijorare întreaga scenă.

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Conform presei din Italia, fundașul bulgar a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare, însă este conștient. Potrivit primelor informații, sportivul fi prezentat un debut de convulsii, o criză provocată de deshidratare, iar ulterior starea sa ar fi revenit la normal.

Partida a fost întreruptă temporar, după ce Arbitrul Calzavara a discutat cu cei doi căpitani și a trimis echipele la vestiare. Meciul a fost apoi reluat în mod normal, din minutul 41 al primei reprize, după aproximativ cinci minute în care jucătorii au făcut din nou încălzirea. Reluarea partidei a confirmat că, din fericire, fotbalistul Pisei și-a revenit.

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Pisa s-a impus în cele din urmă cu 3-0. Atunci când căpitanul Calabresi a deschis scorul, la numai un minut după reluarea jocului, reușita i-a fost dedicată lui Bozhinov. Imediat după meci, Pisa a oferit detalii despre starea de sănătate a fundașului, într-un comunicat de presă postat pe rețelele de socializare.

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Comunicatul oficial al celor de la Pisa: clubul din Serie B speră ca fotbalistul să treacă peste această „amintire urâtă”

„Pisa informează că fotbalistul Rosen Bozhinov, nevoit să părăsească terenul după o problemă medicală suferită în minutul 40 al primei reprize, se află în prezent sub observație și efectuează investigațiile medicale necesare. Clubul le mulțumește cadrelor medicale pentru intervenția promptă, clubului SS Juve Stabia pentru colaborare, Lega Serie B și arbitrului partidei pentru înțelegerea și sprijinul oferite în momentele de maximă îngrijorare și agitație.

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Clubul a ales să nu ofere declarații după meci pentru a le asigura tuturor membrilor echipei cât mai multă liniște într-o zi deloc ușoară, în care rezultatul sportiv trece, în orice caz, în plan secund. Gândurile tuturor se îndreaptă către Rosen, în speranța că ceea ce s-a întâmplat astăzi va deveni cât mai curând doar o amintire urâtă. Ne cerem scuze, în primul rând, reprezentanților presei, dar suntem convinși că toată lumea va înțelege această decizie”, au transmis reprezentanții Pisei. Cazul vine la câteva săptămâni distanță după ce jucătorul celor de la Bayern Munchen, Jamal Musiala, a leșinat de două ori pe gazon în două partide diferite.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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