Coșmar pentru Adrian Mazilu înainte de transferul la Dinamo: „Am simțit o durere în suflet…”

. Printre subiectele abordate de noul jucător al „câinilor” a fost și momentul în care a trecut prin accidentări consecutive în perioada petrecută în străinătate.

ADVERTISEMENT

Coșmar pentru Adrian Mazilu înainte de transferul la Dinamo

În cadrul „FANATIK Dinamo”, Adrian Mazilu a mărturisit că e nerăbdător să revină pe teren. Tânărul jucător a dezvăluit că a simțit o durere profundă în suflet în momentul în care s-a accidentat consecutiv, acesta nemaiputând juca o perioadă destul de lungă.

„(n.r. – La 7 martie 2024 a fost ultimul tău meci oficial) A trecut foarte mult timp de atunci. Am simțit acest lucru, mă obișnuisem cu acele meciuri și după a fost un șoc pentru mine. Neavând meciuri, neavând deplasări, am simțit o durere în suflet. Am trecut peste, am avut suportul familiei de fiecare dată și de asta am și ales să vin acasă.

ADVERTISEMENT

Cei de la Brighton m-au trimis la U21, am făcut un cantonament în Spania. Totul a fost în regulă, mă simțeam pregătit, antrenorul mi-a spus că o să fac față, mi-a spus că o să joc titular în toate meciurile. Am simțit încredere din partea dumnealui. Când am ajuns la un meci amical după cantonamentul din Spania, mi-a apărut acea accidentare. A fost în jur de 2 august anul trecut.

Primele seri au fost… Nu pot să spun fericite, că eram după accidentare, dar eram pozitiv. Eram pozitiv, mi s-a spus că stau în jur de 6-7 săptămâni, nu era o accidentare atât de gravă. Eram pozitiv, știam că o accidentare te face mai puternic din orice puncte de vedere. Am simțit acest lucru din partea lor, m-au ajutat, și simțeam că voi reveni pe teren. După aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

La Farul nu am avut avut nicio problemă cu accidentările, nu știam ce înseamnă o accidentare musculară. Lovituri am avut, că fac parte din fotbal, dar o accidentare musculară, care să mă țină departe de teren, nu am avut.

ADVERTISEMENT

„Încă există dorința de a demonstra în fotbalul mare!”

M-am gândit că poate a fost și de la impactul resimțit acolo. Ajungând în Olanda, neacumulând multe minute și făcând doar antrenamente, am resimțit ca și cum aș fi fost în Anglia. M-am dus în cantonament, am forțat, am făcut foarte multe sprinturi, erau două antrenamente pe zi și poate că piciorul meu a cedat în acel moment.

(n.r. – Cum ai reușit să depășești acel moment?) Eram pozitiv, mi se spunea că în ianuarie o să merg din nou antrenamente cu echipa. Făceam recuperare, deja mă simțeam destul de bine și dintr-o dată mi s-a spus că trebuie să mă operez din nou. Când am auzit acest lucru, am simțit în sufletul meu o durere pe care nu pot să o exprim. Știam că trebuie să iau de la capăt tot ce am făcut până atunci.

ADVERTISEMENT

După am încercat mereu să găsesc o cale, vorbeam cu familia de fiecare dată, încercam să am gânduri pozitive. Spuneam mereu că astea fac parte din fotbal și te fac mai puternic. Era o țară străină, eram departe de familie și astfel că mentalul meu a devenit mult mai puternic. Am apelat acum la psiholog, nu în perioada aceea. Am apelat în vara aceasta.

Încă există dorința mea de a dovedi în fotbalul mare. M-am întors acasă ca să arăt lumii cine sunt, să mă pun într-o formă foarte bună. Am lipsit foarte mult și aș vrea să le mulțumesc celor de la Dinamo. Au această răbdare cu mine, simt o susținere din partea lor și le mulțumesc că mă așteaptă să ajung într-o formă maximă.

De când mi-a apărut acea accidentare pot să spun că s-a rupt legătura cu echipa națională. Eram pozitiv, mă gândeam deja la Campionatul European, mă gândeam că voi fi acolo și voiam să fiu acolo. Aveam un gând pozitiv”, a declarat Adrian Mazilu.