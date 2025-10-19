Coșmar pentru Andrei Vlad! A primit patru goluri și a fost schimbat la pauză: „A căzut psihic”

ADVERTISEMENT

Andrei Vlad a trăit un meci de coșmar în derby-ul dintre Astana și Aktobe. Echipa sa a pierdut cu scorul de 5-3, însă el a primit doar patru goluri din cele cinci, deoarece a fost înlocuit la pauză. Antrenorul a oferit explicații după meci.

Andrei Vlad, schimbat la pauză după ce a primit patru goluri

Aktobe nu mai are nicio șansă să prindă loc de cupe europene în Kazahstan. Echipa lui Andrei Vlad se află pe poziția a cincea, la 11 puncte de locul 3. În etapa cu numărul 25, întreaga echipă a trăit un coșmar. A încasat 5 goluri de la rivalii de la Astana și le-au oferit ocazia să poată juca cu titlul pe masă în ultima etapă cu Kairat Almaty.

Scorul pauzei în meciul cu Aktobe era 4-2 pentru Astana, iar Andrei Vlad a fost găsit vinovat pentru mai multe dintre reușitele adversarilor. Deși nu a avut nicio problemă medicală, el a fost înlocuit la pauză, lucru extrem de rar întâlnit în cazul unui portar.

Cum a explicat antrenorul lui Aktobe schimbarea lui Andrei Vlad

Antrenorul echipei Aktobe a făcut trei schimbări la pauză, printre care s-a aflat și portarul Andrei Vlad. Conform declarațiilor sale de la finalul meciului, nu el a decis să îl scoată pe fostul goalkeeper de la FCSB, ci a făcut-o chiar la solicitarea fotbalistului:

„Probabil ați văzut că portarul nostru nu a fost foarte sigur pe el în meciul de astăzi. Îi dădusem o indicație clară, aceea că trebuie să ajute linia defensivă. La acea centrare, unde trebuia să iasă, iar apoi a greșit și la al doilea gol. După aceea a căzut psihic. După acel moment, el însuși a cerut să fie înlocuit”, a declarat Nikolay Kostov, conform ,

Andrei Vlad a dat în judecată FCSB. Câți bani solicită de la Gigi Becali

, după ce pierduse complet poarta la FCSB în fața lui Ștefan Târnovanu. El avea stipulat în contract un bonus pentru calificarea în cupele europene și a fost în poartă la unul dintre meciurile pe care „roș-albaștrii” le-au disputat cu Virtus, campioana din San Marino.

FCSB nu i-ar fi plătit această primă, așa că Conform informațiilor obținute de FANATIK, suma pe care o solicită de la campioana en titre a României se învârte în jurul a 10.000 de euro.