Sport

Coșmar pentru Andrei Vlad! A primit patru goluri și a fost schimbat la pauză: „A căzut psihic”

Incredibil! Andrei Vlad a trăit un vis urât în Kazahstan. Fostul portar al „roș-albaștrilor” a primit patru goluri în prima repriză și a fost schimbat la pauză. Ce a declarat antrenorul
Ciprian Păvăleanu
19.10.2025 | 20:13
Cosmar pentru Andrei Vlad A primit patru goluri si a fost schimbat la pauza A cazut psihic
ULTIMA ORĂ
Andrei Vlad a luat 4 goluri în 45 de minute și nu a mai intrat în repriza secundă. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Andrei Vlad a trăit un meci de coșmar în derby-ul dintre Astana și Aktobe. Echipa sa a pierdut cu scorul de 5-3, însă el a primit doar patru goluri din cele cinci, deoarece a fost înlocuit la pauză. Antrenorul a oferit explicații după meci.

Andrei Vlad, schimbat la pauză după ce a primit patru goluri

Aktobe nu mai are nicio șansă să prindă loc de cupe europene în Kazahstan. Echipa lui Andrei Vlad se află pe poziția a cincea, la 11 puncte de locul 3. În etapa cu numărul 25, întreaga echipă a trăit un coșmar. A încasat 5 goluri de la rivalii de la Astana și le-au oferit ocazia să poată juca cu titlul pe masă în ultima etapă cu Kairat Almaty.

ADVERTISEMENT

Scorul pauzei în meciul cu Aktobe era 4-2 pentru Astana, iar Andrei Vlad a fost găsit vinovat pentru mai multe dintre reușitele adversarilor. Deși nu a avut nicio problemă medicală, el a fost înlocuit la pauză, lucru extrem de rar întâlnit în cazul unui portar.

Cum a explicat antrenorul lui Aktobe schimbarea lui Andrei Vlad

Antrenorul echipei Aktobe a făcut trei schimbări la pauză, printre care s-a aflat și portarul Andrei Vlad. Conform declarațiilor sale de la finalul meciului, nu el a decis să îl scoată pe fostul goalkeeper de la FCSB, ci a făcut-o chiar la solicitarea fotbalistului:

ADVERTISEMENT
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de...
Digi24.ro
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”

„Probabil ați văzut că portarul nostru nu a fost foarte sigur pe el în meciul de astăzi. Îi dădusem o indicație clară, aceea că trebuie să ajute linia defensivă. La acea centrare, unde trebuia să iasă, iar apoi a greșit și la al doilea gol. După aceea a căzut psihic. După acel moment, el însuși a cerut să fie înlocuit”, a declarat Nikolay Kostov, conform sports.kz,

ADVERTISEMENT
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”
Digisport.ro
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”

Andrei Vlad a dat în judecată FCSB. Câți bani solicită de la Gigi Becali

Andrei Vlad a plecat la începutul sezonului trecut în Kazahstan, la Aktobe, după ce pierduse complet poarta la FCSB în fața lui Ștefan Târnovanu. El avea stipulat în contract un bonus pentru calificarea în cupele europene și a fost în poartă la unul dintre meciurile pe care „roș-albaștrii” le-au disputat cu Virtus, campioana din San Marino.

FCSB nu i-ar fi plătit această primă, așa că cel poreclit „Messi al portarilor” și-a dat fostul club în judecată. Conform informațiilor obținute de FANATIK, suma pe care o solicită de la campioana en titre a României se învârte în jurul a 10.000 de euro.

ADVERTISEMENT
Angus Danubius, ferma de Champions League a lui Gigi Nețoiu. Investiția de 6...
Fanatik
Angus Danubius, ferma de Champions League a lui Gigi Nețoiu. Investiția de 6 milioane euro de la Cetate, care uimește Europa! Video Exclusiv
Rezultate SuperLiga, etapa 13. UTA – Oțelul 0-4. Arădenii, umiliți pe propriul teren. Cum...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 13. UTA – Oțelul 0-4. Arădenii, umiliți pe propriul teren. Cum arată clasamementul
România, argint și la masculin la Campionatul European de tenis de masă pe...
Fanatik
România, argint și la masculin la Campionatul European de tenis de masă pe echipe! Cum s-au descurcat „tricolorii” în meciul contra Franței
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Șoferul lui Cămătaru a ajuns patron în SuperLiga: 'Oficial eram numit director sportiv'
iamsport.ro
Șoferul lui Cămătaru a ajuns patron în SuperLiga: 'Oficial eram numit director sportiv'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!