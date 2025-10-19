Coșmar pentru Andrei Vlad! A primit patru goluri și a fost schimbat la pauză: „A căzut psihic”

Andrei Vlad a trăit un meci de coșmar în derby-ul dintre Astana și Aktobe. Echipa sa a pierdut cu scorul de 5-3, însă el a primit doar patru goluri din cele cinci, deoarece a fost înlocuit la pauză. Antrenorul a oferit explicații după meci.
Aktobe nu mai are nicio șansă să prindă loc de cupe europene în Kazahstan. Echipa lui Andrei Vlad se află pe poziția a cincea, la 11 puncte de locul 3. În etapa cu numărul 25, întreaga echipă a trăit un coșmar. A încasat 5 goluri de la rivalii de la Astana și le-au oferit ocazia să poată juca cu titlul pe masă în ultima etapă cu Kairat Almaty.
Scorul pauzei în meciul cu Aktobe era 4-2 pentru Astana, iar Andrei Vlad a fost găsit vinovat pentru mai multe dintre reușitele adversarilor. Deși nu a avut nicio problemă medicală, el a fost înlocuit la pauză, lucru extrem de rar întâlnit în cazul unui portar.
Antrenorul echipei Aktobe a făcut trei schimbări la pauză, printre care s-a aflat și portarul Andrei Vlad. Conform declarațiilor sale de la finalul meciului, nu el a decis să îl scoată pe fostul goalkeeper de la FCSB, ci a făcut-o chiar la solicitarea fotbalistului:
„Probabil ați văzut că portarul nostru nu a fost foarte sigur pe el în meciul de astăzi. Îi dădusem o indicație clară, aceea că trebuie să ajute linia defensivă. La acea centrare, unde trebuia să iasă, iar apoi a greșit și la al doilea gol. După aceea a căzut psihic. După acel moment, el însuși a cerut să fie înlocuit”, a declarat Nikolay Kostov, conform sports.kz,
Andrei Vlad a plecat la începutul sezonului trecut în Kazahstan, la Aktobe, după ce pierduse complet poarta la FCSB în fața lui Ștefan Târnovanu. El avea stipulat în contract un bonus pentru calificarea în cupele europene și a fost în poartă la unul dintre meciurile pe care „roș-albaștrii” le-au disputat cu Virtus, campioana din San Marino.
FCSB nu i-ar fi plătit această primă, așa că cel poreclit „Messi al portarilor” și-a dat fostul club în judecată. Conform informațiilor obținute de FANATIK, suma pe care o solicită de la campioana en titre a României se învârte în jurul a 10.000 de euro.