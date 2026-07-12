Sport

Coșmar pentru Conor McGregor! Marea sa revenire s-a încheiat după doar 69 de secunde în ring. Video

Dezastru total pentru celebrul Conor McGregor! Revenirea irlandezului în ring a fost un fiasco total: a pierdut lupta cu Max Holloway după doar 1 minut și 9 secunde în ring
Ciprian Păvăleanu
12.07.2026 | 07:04
Cosmar pentru Conor McGregor Marea sa revenire sa incheiat dupa doar 69 de secunde in ring Video
breaking news
Conor McGregor a pierdut lupta cu Max Holloway prin TKO, după doar 69 de secunde. Foto: Hepta.ro
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Revenirea lui Conor McGregor în octogon s-a transformat într-un adevărat coșmar. După aproape cinci ani de absență, irlandezul a fost învins de Max Holloway prin TKO (n.r. – Knockout Tehnic) în prima rundă, după ce s-a accidentat la genunchiul drept în timpul unui schimb de lovituri.

Conor McGregor a pierdut prin TKO contra lui Max Holloway, după ce s-a reaccidentat la revenirea în UFC

Momentul decisiv s-a produs după ce McGregor a încercat o lovitură spectaculoasă, însă a aterizat greșit, iar genunchiul său a avut de suferit. Vizibil afectat, fostul dublu campion UFC nu a mai reușit să se deplaseze normal, iar Holloway a profitat imediat, lansând o serie de lovituri care l-au obligat pe arbitru să oprească lupta.

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Înfrângerea reprezintă o lovitură grea pentru McGregor, care spera să revină în elita UFC după pauza îndelungată provocată de accidentarea suferită în 2021. În schimb, revenirea sa s-a încheiat prematur, iar viitorul lui în MMA este din nou pus sub semnul incertitudinii.

McGregor afișa un optimism debordant înaintea luptei cu Max Holloway

Înainte de lupta dintre cei doi, Conor McGregor a avut o serie de replici dure la adresa lui Max Holloway, ba chiar a afirmat că vrea să-l facă să se retragă din UFC după ce se vor confrunta. Ironia sorții a făcut ca, de fapt, acesta să fi fost momentul ce i-ar putea pune capăt definitiv carierei irlandezului.

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„Nu realizează în ce pericol este. Preconizez că Holloway se va retrage sâmbătă. Voi veni ca o rachetă, îl voi distruge, îl voi elimina. E ultimul meu adversar care încă se află în UFC. Toți ceilalți au dispărut, a mai rămas doar Max, iar sâmbătă va fi eliminat definitiv. Sunt un animal diferit, am multe de dovedit, va fi într-o situație dificilă. Îl pot distruge pe Max în primele 10 secunde”, spunea McGregor înaintea meciului.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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