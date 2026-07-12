Coșmar pentru Conor McGregor! Marea sa revenire s-a încheiat după doar 69 de secunde în ring. Video

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După aproape cinci ani de absență, irlandezul a fost învins de Max Holloway prin TKO (n.r. – Knockout Tehnic) în prima rundă, după ce s-a accidentat la genunchiul drept în timpul unui schimb de lovituri.

Conor McGregor a pierdut prin TKO contra lui Max Holloway, după ce s-a reaccidentat la revenirea în UFC

însă a aterizat greșit, iar genunchiul său a avut de suferit. Vizibil afectat, fostul dublu campion UFC nu a mai reușit să se deplaseze normal, iar Holloway a profitat imediat, lansând o serie de lovituri care l-au obligat pe arbitru să oprească lupta.

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Conor McGregor…. — edusantmo (@edusantmo)

Înfrângerea reprezintă o lovitură grea pentru McGregor, care spera să revină în elita UFC după pauza îndelungată provocată de accidentarea suferită în 2021. În schimb, revenirea sa s-a încheiat prematur, iar viitorul lui în MMA este din nou pus sub semnul incertitudinii.

🫠 Clairement pas le spectacle que l'on attendait Max Holloway s'impose par TKO au premier round suite à une blessure de Conor McGregor à l' — UFC France (@UFCFRA)

McGregor afișa un optimism debordant înaintea luptei cu Max Holloway

Înainte de lupta dintre cei doi, Conor McGregor a avut o serie de replici dure la adresa lui Max Holloway, ba chiar a afirmat că vrea să-l facă să se retragă din UFC după ce se vor confrunta. Ironia sorții a făcut ca, de fapt, acesta să fi fost momentul ce i-ar putea pune capăt definitiv carierei irlandezului.

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„Nu realizează în ce pericol este. Preconizez că Holloway se va retrage sâmbătă. Voi veni ca o rachetă, îl voi distruge, îl voi elimina. E ultimul meu adversar care încă se află în UFC. Toți ceilalți au dispărut, a mai rămas doar Max, iar sâmbătă va fi eliminat definitiv. Sunt un animal diferit, am multe de dovedit, va fi într-o situație dificilă. Îl pot distruge pe Max în primele 10 secunde”, spunea McGregor înaintea meciului.

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