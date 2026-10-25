Coșmar pentru Cosmin Contra în Qatar! Primul eșec stagional după ce a condus cu 2-0. Video

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Cosmin Contra a trăit o seară extrem de dificilă în . Al-Arabi a avut un avantaj de două goluri în deplasarea cu Al-Wakrah, însă a cedat incredibil în repriza secundă și a pierdut cu 2-3, după ce adversarii au marcat de trei ori în ultimele 21 de minute. Înfrângerea este cu atât mai dureroasă pentru antrenorul român cu cât reprezintă primul eșec al echipei sale în actuala ediție de campionat.

Cosmin Contra a avut victoria în mână! Al-Arabi a marcat de două ori în prima repriză

Formația pregătită de a început foarte bine partida disputată sâmbătă, 24 octombrie, pe terenul celor de la Al-Wakrah. Oaspeții au preluat conducerea în minutul 38, prin Michael Olunga, atacantul kenyan finalizând o acțiune construită de colegii săi. Același Olunga a lovit din nou chiar înainte de pauză. În minutul 45, atacantul a reușit „dubla” și a dus scorul la 2-0, oferindu-i lui Al-Arabi un avantaj confortabil înaintea reprizei secunde.

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Astfel, totul părea să meargă în direcția dorită de Contra, iar echipa sa era foarte aproape să-și continue seria pozitivă din campionat, numai că cei de la Al-Wakrah nu au renunțat și au izbutit o revenire de-a dreptul spectaculoasă după pauză.

Revenire incredibilă a gazdelor! Trei goluri marcate în ultimele 21 de minute

Al-Wakrah a început revenirea în minutul 69, atunci când Nasser Al Yazidi a redus din diferență. Golul său a reaprins speranțele gazdelor, care au continuat să pună presiune pe defensiva formației lui Contra, iar în minutul 83, marocanul Amine Zouhzouh a restabilit egalitatea. Lovitura decisivă a venit în minutul 88 și a fost semnată de angolezul Gelson Dala, acesta stabilind scorul final al partidei.

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Eșecul de sâmbătă pune capăt startului fără înfrângere al lui Al-Arabi în campionat. Înaintea acestei partide, formația pregătită de tehnicianul român acumulase 12 puncte și se afla pe locul al treilea în clasament. În urma victoriei, Al-Wakrah a ajuns la 11 puncte și a urcat pe poziția a cincea, în timp ce Al-Arabi a rămas la borna cu numărul 12 puncte, pe locul al treilea. Gazdele au obținut astfel al treilea succes consecutiv în campionat.