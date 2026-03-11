Sport

Coșmar pentru echipele din Anglia în Champions League. Zero victorii și 16 goluri încasate în cele 6 partide disputate în prima manșă a optimilor

Fotbalul din Anglia a trăit o adevărată dramă în prima manșă a optimilor din Champions League. Deși au avut șase echipe în această fază, insularii nu au obținut niciun succes.
Traian Terzian
12.03.2026 | 00:32
Cosmar pentru echipele din Anglia in Champions League Zero victorii si 16 goluri incasate in cele 6 partide disputate in prima mansa a optimilor
ULTIMA ORĂ
Record negativ pentru echipele din Anglia în prima manșă a optimilor Champions League. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

În ciuda faptul că Anglia are cel mai puternic campionat din lume, echipele din Insulă s-au făcut de râs în manșa tur a optimilor din Champions League. Niciuna dintre cele șase formații nu a reușit să câștige.

Rușinea trăită de Anglia în optimile Champions League

Forța financiară a campionatului Angliei a făcut ca nu mai puțin de șase echipe din această țară să ajungă în optimile de finală ale Champions League. Doar că aici prestația acestor formații a lăsat de dorit și niciuna nu a ieșit învingătoare din meciurile jucate în prima manșă.

ADVERTISEMENT

Coșmarul englezilor a început marți, la Istanbul, acolo unde Liverpool a pierdut în fața lui Galatasaray, scor 0-1. ”Cormoranii” au avut o prestație modestă și se pot declara mulțumiți că au scăpat cu o înfrângere la limită, care le dă totuși speranțe pentru retur.

În aceeași zi, Tottenham a capotat la Madrid în fața lui Atletico, scor 2-5, într-o partidă care a caracterizat perfect evoluția echipelor engleze. Cu trei goluri încasate în primele 15 minute, după trei gafe monumentale, trupa lui Radu Drăgușin și-a luat adio de la Champions League.

ADVERTISEMENT
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia...
Digi24.ro
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți

Singura echipă care a ieșit cu capul sus după prima zi a fost Newcastle. ”Coțofenele” au dominat Barcelona pe St James’ Park, dar au ratat victoria la ultima fază după ce Lamine Yamal a transformat penalty-ul de 1-1.

Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea...
Digisport.ro
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
ADVERTISEMENT

Miercurea neagră a fotbalului englez

Ziua de miercuri nu a fost cu nimic mai bună decât cea de marți. În primul joc, Arsenal a smuls in extremis o remiză pe terenul lui Bayer Leverkusen, scor 1-1, după un penalty controversat ce a fost transformat de Kai Havertz în minutul 89.

Însă ce a urmat a fost cu adevărat dezastruos. După mai bine de 70 de minute în care a rezistat onorabil pe Parc des Princes în fața lui PSG, deținătoarea trofeului, Chelsea s-a prăbușit în ultimul sfert de oră și a fost învinsă cu 5-2.

ADVERTISEMENT

Manchester City pornea favorită pe Santigao Bernabeu în condițiile în care Real Madrid era lipsită de jucători de top precum Mbappe, Bellingham, Rodrygo sau Eder Militao. Însă, ”galacticii” au predat o adevărată lecție de fotbal trupei lui Pep Guardiola și s-a impus fără drept de apel cu 3-0, după hattrick-ul realizat de căpitanul Federico Valverde.

Programul meciurilor din manșa secundă a optimilor Champions League

Returul optimilor de finală din Champions League se va juca săptămâna viitoare, însă englezii riscă să rămână cu puține echipe în competiție. Este clar că cele mai mari șanse de calificare le are Arsenal, în timp ce Liverpool și Newcastle continuă să spere.

În ceea ce le privește pe Tottenham, Chelsea și Manchester City, este extrem de greu de crezut că vor mai putea prinde biletele pentru sferturi, însă în fotbal s-au mai văzut minuni.

Programul partidelor din manșa secundă a optimilor de finală din Champions League este următorul:

Marți, 17 martie

  • ora 19:45 Sporting Lisabona – Bodo/Glimt,  în tur 0-3
  • ora 22:00 Arsenal – Bayer Leverkusen, în tur 1-1
  • ora 22:00 Chelsea – PSG, în tur 2-5
  • ora 22:00 Manchester City – Real Madrid, în tur 0-3â

Miercuri, 18 martie

  • ora 19:45 Barcelona – Newcastle, în tur 1-1
  • ora 22:00 Bayern – Atalanta, în tur 6-1
  • ora 22:00 Liverpool – Galatasaray, în tur 0-1
  • ora 22:00 Tottenham – Atletico Madrid, în tur 2-5
Donnaruma, gafă incredibilă în Real Madrid – Manchester City. Fanii englezi au răbufnit:...
Fanatik
Donnaruma, gafă incredibilă în Real Madrid – Manchester City. Fanii englezi au răbufnit: „Nu va vedea porțile raiului”
U Cluj, principala adversară a Craiovei la titlu?! „Au cel mai bun conducător....
Fanatik
U Cluj, principala adversară a Craiovei la titlu?! „Au cel mai bun conducător. CFR nu l-a plătit 6 luni”. Exclusiv
Bătăi de cap pentru Mirel Rădoi la FCSB. Cât va lipsi jucătorul accidentat...
Fanatik
Bătăi de cap pentru Mirel Rădoi la FCSB. Cât va lipsi jucătorul accidentat la primul antrenament al noului antrenor
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
'Dacă jucam la Steaua sau la Dinamo, ieșeam golgheter de câte ori voiam....
iamsport.ro
'Dacă jucam la Steaua sau la Dinamo, ieșeam golgheter de câte ori voiam. Conducătorii puneau și pistoalele pe masă dacă nu pricepeai ce vor'. Fostul mare atacant român nu s-a ferit de cuvinte
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!