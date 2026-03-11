Coșmar pentru echipele din Anglia în Champions League. Zero victorii și 16 goluri încasate în cele 6 partide disputate în prima manșă a optimilor

ADVERTISEMENT

În ciuda faptul că Anglia are cel mai puternic campionat din lume, echipele din Insulă s-au făcut de râs în manșa tur a optimilor din Champions League. Niciuna dintre cele șase formații nu a reușit să câștige.

Rușinea trăită de Anglia în optimile Champions League

Forța financiară a campionatului Angliei a făcut ca nu mai puțin de șase echipe din această țară să ajungă în optimile de finală ale Champions League. Doar că aici prestația acestor formații a lăsat de dorit și niciuna nu a ieșit învingătoare din meciurile jucate în prima manșă.

Coșmarul englezilor a început marți, la Istanbul, acolo unde Liverpool a pierdut în fața lui Galatasaray, scor 0-1. ”Cormoranii” au avut o prestație modestă și se pot declara mulțumiți că au scăpat cu o înfrângere la limită, care le dă totuși speranțe pentru retur.

În aceeași zi, Tottenham a capotat la Madrid în fața lui Atletico, scor 2-5, într-o partidă care a caracterizat perfect evoluția echipelor engleze. Cu trei goluri încasate în primele 15 minute, după , trupa lui Radu Drăgușin și-a luat adio de la Champions League.

Singura echipă care a ieșit cu capul sus după prima zi a fost Newcastle. ”Coțofenele” au dominat Barcelona pe St James’ Park, dar au ratat victoria la ultima fază după ce Lamine Yamal a transformat penalty-ul de 1-1.

Miercurea neagră a fotbalului englez

Ziua de miercuri nu a fost cu nimic mai bună decât cea de marți. În primul joc, Arsenal a smuls in extremis o remiză pe terenul lui Bayer Leverkusen, scor 1-1, după un penalty controversat ce a fost transformat de Kai Havertz în minutul 89.

Însă ce a urmat a fost cu adevărat dezastruos. După mai bine de 70 de minute în care a rezistat onorabil pe Parc des Princes în fața lui PSG, deținătoarea trofeului, și a fost învinsă cu 5-2.

Manchester City pornea favorită pe Santigao Bernabeu în condițiile în care Real Madrid era lipsită de jucători de top precum Mbappe, Bellingham, Rodrygo sau Eder Militao. Însă, ”galacticii” au predat o adevărată lecție de fotbal trupei lui Pep Guardiola și s-a impus fără drept de apel cu 3-0, după .

Programul meciurilor din manșa secundă a optimilor Champions League

Returul optimilor de finală din Champions League se va juca săptămâna viitoare, însă englezii riscă să rămână cu puține echipe în competiție. Este clar că cele mai mari șanse de calificare le are Arsenal, în timp ce Liverpool și Newcastle continuă să spere.

În ceea ce le privește pe Tottenham, Chelsea și Manchester City, este extrem de greu de crezut că vor mai putea prinde biletele pentru sferturi, însă în fotbal s-au mai văzut minuni.

Programul partidelor din manșa secundă a optimilor de finală din Champions League este următorul:

Marți, 17 martie

ora 19:45 Sporting Lisabona – Bodo/Glimt, în tur 0-3

ora 22:00 Arsenal – Bayer Leverkusen, în tur 1-1

ora 22:00 Chelsea – PSG, în tur 2-5

ora 22:00 Manchester City – Real Madrid, în tur 0-3â

Miercuri, 18 martie