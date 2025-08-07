Sport

Coșmar pentru fanii FCSB! Returul cu Drita din Europa League nu se vede la TV: „Doar pe Voyo”

Fanii celor de la FCSB au primit o nouă veste proastă, chiar în timpul meciului tur cu Drita din Europa League! Returul din Kosovo va fi doar pe Voyo
07.08.2025 | 22:11
Cosmar pentru fanii FCSB Returul cu Drita din Europa League nu se vede la TV Doar pe Voyo
breaking news
Unde poate fi văzut meciul retur dintre FCSB și Drita din preliminariile Europa League. Foto: colaj Fanatik

Chiar în timpul meciului tur dintre FCSB și Drita de joi seară de pe Arena Națională, manșa a treia preliminară din Europa League, fanii campioanei României au primit o nouă veste proastă.

Meciul retur dintre Drita și FCSB se vede exclusiv pe platforma Voyo

Pro TV, trustul media din România care a achiziționat drepturile de difuzare pentru aceste două partide, a decis să nu transmită la TV jocul retur din această dublă manșă, de săptămâna viitoare, din Kosovo.

Anunțul a fost făcut chiar de către Mihai Mironică, cel care a comentat meciul tur de joi seară, în mod repetat. „Meciul retur dintre Drita și FCSB de săptămâna viitoare va fi exclusiv pe Voyo”, a spus el.

Astfel, așa cum s-a mai întâmplat în câteva cazuri în trecutul apropiat, compania din Pache Protopopescu a hotărât din nou să transmită un joc al FCSB-ului din cupele europene, cel cu Drita din deplasare, exclusiv pe platforma online Voyo, cea care necesită plata unui abonament lunar pentru utilizare.

Anul trecut, cam în aceeași perioadă, a existat chiar și un conflict între clubul roș-albastru și FCSB din această cauză, iar oficialii campioanei României au anunțat atunci că au decis să nu mai vândă drepturile de televizare ale acestor meciuri de pe teren propriu din preliminariile cupelor europene către această entitate media.

Turul de pe Arena Națională s-a putut vedea și la TV în România

Recent însă s-a ajuns din nou la o înțelegere între cele două părți, cel mai probabil prin prisma faptului că Pro TV a transmis că va difuza această partidă tur contra lui Drita și la TV, așa cum s-a și întâmplat de altfel.

Doar că acum se pare că, potrivit spuselor lui Mihai Mironică, respectivul post TV a decis din nou să schimbe strategia din acest punct de vedere, în încercarea de a-și mări numărul de abonați la platforma online deținută și amintită anterior.

După cum se știe destul de bine, aceste partide din tururile preliminare ale cupelor europene nu sunt vândute la nivel de drepturi TV de către UEFA, așa cum se întâmplă cu jocurile din fazele principale și eliminatorii, ci de către cluburile organizatoare, adică gazdele, „la bucată”, fiecare în parte.

Din momentul începerii grupelor unice, meciurile din cele trei competiții continentale, Champions League, Europa League și Conference League, vor putea fi urmărite la TV în România pe canalele Digi Sport și Prima Sport, așa cum de altfel s-a întâmplat și în sezonul trecut.

1.75 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „Peste 2.5 goluri” la meciul FCSB - Unirea Slobozia
