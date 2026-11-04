Sport

Coșmar pentru Farul! A fost eliminată din Youth League după ce a avut 3-0 la general cu Sheriff Tiraspol

Cristian Măciucă
04.11.2026 | 22:34
Cosmar pentru Farul A fost eliminata din Youth League dupa ce a avut 30 la general cu Sheriff Tiraspol
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Coșmar pentru Farul! A fost eliminată din Youth League după ce a avut 3-0 la general cu Sheriff Tiraspol. FOTO: sportpictures.eu
Farul Constanța U19 a ratat calificarea în turul 3 din Youth League, după returul cu Sheriff Tiraspol. Campioana României la tineret a irosit un avantaj de trei goluri la general și a cedat după o serie dramatică de lovituri de departajare
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Farul a fost eliminată dramtic din UEFA Youth League. Miercuri, 4 noiembrie, echipa de tineret a constănțenilor a fost învinsă de Sheriff Tiraspol, scor 1-3, iar calificarea s-a decis la loviturile de departajare, unde moldovenii s-au impus cu 7-6.

Farul, eliminată dramatic Youth League! A avut 3-0 la general, dar a pierdut calificarea

Farul Constanța, campioana României la U19, a ratat in extremis calificarea în turul 3 din Youth League. „Marinarii” au pierdut însă neverosimil dubla cu Sheriff Tiraspol. După victoria cu 2-0 de la Ovidiu, obținută după reușitele semne de Matei Berchez și Andrei Oancea, constănțenii au început excelent și partida retur.

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Același Oancea a transformat un penalty în minutul 7, iar Farul conducea cu 3-0 la general. Sheriff Tiraspol avea însă să producă o remontada care părea imposibilă. Egor Ivanov a restabilit egalitatea în minutul 40, iar gazdele au intrat la pauză cu speranțe că pot întoarce rezultatul dublei manșe.

În repriza a doua, Vladimir Cecetchin a făcut 2-1 în minutul 72, iar șase minute mai târziu, Ivanov a reușit dubla și a dus scorul la 3-1. În numai câteva minute, Farul Constanța și-a pierdut avantajul. Cu 3-3 la general, calificarea s-a decis direct la loviturile de departajare, fără reprize de prelungiri.

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Nouă serii de penalty-uri și un final de coșmar pentru campioana României

Dramatismul a atins cotele paroxismului la loviturile de departajare. Prima care a ratat a fost Farul, prin Darius Tripon, însă portarul David Barbu a reușit să apere execuția lui Egor Ivanov și să mențină echilibrul.

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După primele cinci serii, scorul era 4-4. În seria a opta, Sergiu Rezmiveș a ratat pentru constănțeni, dar Barbu a intervenit din nou salvator, în fața lui Danil Sorochin. Totul s-a decis în seria cu numărul 9. Alexei Prodius a transformat pentru Sheriff, în timp ce Răzvan Plugaru a ratat lovitura decisivă a Farului. Astfel, Sheriff Tiraspol s-a impus cu 7-6 la penalty-uri și a obținut calificarea în turul al treilea, în timp ce campioana României la U19 a părăsit competiția.

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Echipa Farului, în duelul cu Sheriff Tiraspol

D. Barbu – E. Neamțu (A. Oglindă ’86), R. Plugaru, A. Filea, D. Dragomir – A. Oancea, I. Podoleanu (c), A. Telehoi (S. Rezmiveș ’74) – D. Tripon, A. Minescu (G. Șifiringă ’74), M. Berchez (D. Carabaș ’86); Rezerve neutilizate au fost E. Baran, D. Bâtu, A. Pambuca, T. Iordache și A. Avram; Antrenor la Farul U 19 este Ștefan Sandu.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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