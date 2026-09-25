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Kylian Mbappe s-a accidentat după ce a dat gol: Zidane, în alertă la debutul pe banca Franței

Kylian Mbappe, atacantul Franței, a deschis scorul în partida cu Turcia. În loc să sărbătorească, starul lui Zidane s-a accidentat și a fost înlocuit.
Gabriel Neagu
25.09.2026 | 23:39
Kylian Mbappe sa accidentat dupa ce a dat gol Zidane in alerta la debutul pe banca Frantei
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Kylian Mbappe s-a accidentat in repriza a doua a duelului cu Turcia. sursa foto: profimedia
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Franța a început parcursul din Liga Națiunilor la Izmir, contra Turciei. Partida a fost debutul lui Zinedine Zidane pe banca ”cocoșilor galici”. Noul selecționer nu a scăpat de emoții.

Mbappe s-a accidentat după gol

Franța a forțat marcarea golului după pauză. În minutul 53, Michael Olise l-a găsit liber în careu pe Kylian Mbappe. Starul lui Real Madrid a șutat plasat și l-a învins pe portarul turc Ugurcan Cakir. Totuși, panica s-a instalat în lotul Franței.

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Imediat după ce a marcat, Kylian Mbappe nu a putut sărbători prima reușită din era Zidane. El a început să șchioapete, ținându-se de genunchi. Atacantul a fost scos din teren de echipa medicală a Franței pentru îngrijiri.

Mbappe a revenit în joc la următoarea fază, însă a mai putut evolua doar 4 minute. Starul francez s-a întins pe gazon și a fost schimbat cu Desire Doue.

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Momentan, nu se știe cât de grave sunt problemele la genunchi ale lui Kylian Mbappe. Atacantul lui Real Madrid ar putea rata partida de peste trei zile. Franța va întâlni Belgia, la Bruxelles, apoi pe Italia, la Paris.

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Mbappe a mai avut probleme la genunchi

Starul lui Real Madrid a suferit mai multe probleme medicale la nivelul genunchiului. Ultima accidentare gravă a suferit-o pe 7 decembrie 2025, într-un meci contra celor de la Celta Vigo. Recuperarea sa a fost îngreunată de o gafă a medicilor clubului. Aceștia i-au evaluat genunchiul greșit și au decis că fotbalistul este apt de joc.

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Francezul a fost integralist în meciurile cu Deportivo Alaves și Tavalera, din Cupa Spaniei, agravându-și problemele sale. Jucătorul a depistat problema medicală abia când a efectuat un consult în Paris.

Am avut norocul să găsesc diagnosticul corect când am venit la Paris și, împreună, am reușit să găsim cel mai bun plan pentru a reveni la cel mai bun nivel. A fost multă frustrare, multă furie și chiar puțină anxietate. Ajunsesem într-un punct în care nu știam ce am. Nu am trecut prin acea perioadă în cel mai bun mod; nu eram cel mai fericit jucător din lume”, a spus Kylian Mbappe, în martie, potrivit publicației spaniole El Pais.

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