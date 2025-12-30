Coșmar pentru Genoa! Echipa lui Dan Șucu a fost executată, fără drept de apel, în 15 de minute

ADVERTISEMENT

Echipa italiană AS Roma a învins a, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Genoa, patronată de Dan Şucu, în ultimul meci al etapei a 17-a din Serie A. Acesta a fost și ultimul meci jucat în anul 2025 în campionatul Italian.

Roma a învins Genoa cu 3-0

Romanilor le-a trebuit doar un sfert de oră din prima repriză să pună pe tabelă un 3-0 liniştitor. Matias Soule a deschis scorul în minutul 14, Manu Kone l-a majorat cinci minute mai târziu, iar Evan Ferguson a făcut 3-0 în minutul 31.

Daniele De Rossi, antrenorul oaspeţilor, a încercat să găsească un răspuns ofensiv şi a efectuat trei înlocuiri în minutul 58. Apoi a forțat evitarea unui scor rușinos prin introducerea în joc a lui Jeff Ekhator, în minutul 72.

Puştiul cu origini nigeriene, care este şi internaţional U21, pentru Italia, a redus din diferenţă în minutul 87. S-a terminat AS Roma – Genoa 3-1.

Nicolae Stanciu n-a mai jucat în Serie A din septembrie

Instalat ca antrenor principal la Genoa la începutul lunii noiembrie, în locul lui Patrick Vieira, Daniele De Rossi, care și-a petrecut aproape întreaga carieră de jucător la AS Roma. Echipă care i-a administrat cea mai severă înfrângere în Serie A.

Dominarea Romei a fost totală. Capitolinii au înregistrat o posesie de 61%, față de 39% cât a avut Roma. Raportul șuturilor pe poartă a fost 8-2, iar cel al cornerelor 6-1. A fost a patru înfrângere pentru Genoa în ultimele cinci meciuri (patru în campionat, unul în Cupă).

. Românul are doar trei meciuri în Serie A, ultimul jucat în luna septembrie. El a bifat 71 de minute în Copa Italia, la începutul lunii decembrie, când Genoa a pierdut cu 0-4 la Atalanta.

Campionatul se reia pe 3 ianuarie

Viitorul fotbalistului cu peste 80 de selecții la naționala României este un subiect extrem de sensibil. Genoa nu se bazează pe el, dar jucătorul nu pare interesat de o revenire în campionatul intern.

Genoa este pe locul 17, cu numai 14 puncte, fiind amenințată de retrogradare. În schimb, AS Roma are 33 de puncte, fiind pe locul 4. Primele clasate sunt Inter (36 puncte), AC Milan (35 puncte) și Napoli (34 puncte).

Serie A se reia pe 3 ianuarie, când Genoa are meci acasă cu Pisa, lui Marius Marin. Pisa este pe locul 19, cu 11 puncte, între ea și Genoa, aflându-se Verona, cu 12 puncte. Pe ultimul loc în clasament rămâne Fiorentina, cu 9 puncte.