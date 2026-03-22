Veste șoc pentru Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Ionuț Radu s-a accidentat cu 4 zile înainte de partida crucială de la Istanbul. Celta Vigo a făcut anunțul oficial. Update

Moralul lui Ionuț Radu, 28 de ani, este serios zdruncinat chiar înaintea partidei de baraj cu Turcia pentru calificarea la Cupa Mondială. Internaționalul român a luat 4 goluri în campionatul Spaniei, în doar 34 de minute.

Veștile proaste se țin lanț pentru Mircea Lucescu înaintea meciului de baraj cu Turcia. După ce l-a pierdut pe portarul Mihai Popa, accidentat și înlocuit în lot cu Cătălin Căbuz, selecționerul a primit o veste teribilă din Spania.

După ce a primit 4 goluri în partida Celta Vigo – Alaves 3-4, din etapa a 29-a din La Liga, Ionuț Radu a părăsit ternul accidentat. ”Ionuț Andrei Radu a suferit o accidentare la gambă dreaptă. Se așteaptă teste suplimentare”, este mesajul postat pe rețelele de socializare de gruparea spaniolă.

PARTE MÉDICO 🏥 Andrei Radu sufre una lesión en el gemelo derecho. Pendiente de pruebas. — Celta (@RCCelta)

Ionuț Radu a încasat 4 goluri într-un meci de poveste din La Liga

În etapa a 29-a din La Liga, Celta Vigo a primit vizita formației Deportivo Alaves. La trei zile după , echipa lui Ionuț Radu a trăit o dezamăgire cumplită.

Întâlnirea de pe Estadio de Balaidos a început fantastic pentru gazde, care au dominat autoritar și au înscris de trei ori. Atacantul Ferran Jutgla a marcat de două ori (19 și 37), iar Hugo Alvarez și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor (27). Scorul la pauză a fost 3-1, după golul reușit de Toni Martinez (45+3).

🚨 Toni Martínez pulls one back for Alaves Celta Vigo 3-1 Alavés — Goals Xtra (@GoalsXtra)

Însă, ceea ce a urmat în partea secundă este de domeniul fantasticului. Alaves a făcut o repriză secundă de vis și a întors soarta partidei reușind să înscrie de trei ori prin Angel Perez (50), Toni Martinez (74) și Abderrahmane Rebbach (78).

🚨🇪🇸 | GOAL: ANGEL PÉREZ PULLS ONE BACK FOR ALAVES!GAME ON! TERRIBLE DEFENSIVE MISTAKE! BY CELTA VIGO Celta Vigo 3-2 Alaves. — FCBGavi (@tculer4)

🚨 TONI MARTÍNEZ STRIKES AGAIN — ALAVÉS COME BACK FROM 3–0 TO MAKE IT 3–3! Celta Vigo 3-3 Alavés — Goals Xtra (@GoalsXtra)

🚨 Abderrahman Rebbach makes it four! Celta Vigo 3-4 Alavés — Goals Xtra (@GoalsXtra)

Trebuie remarcat faptul că Ionuț Radu nu poate fi învinuit la golurile încasate, singurul la care ar fi putut face mai mult fiind cel de-al treilea. Atunci, Toni Martinez a șutat puternic la colț de la 22 de metri, internaționalul român a plonjat, dar nu a mai ajuns la balon.

Ce notă a primit Ionuț Radu pentru prestația din La Liga

Chiar dacă nu se poate spune că a fost vinovat clar la vreuna dintre reușitele celor de la Alaves, faptul că a primit 4 goluri în doar 34 de minute a contat enorm și Ionuț Radu a primit doar nota 5.9 din partea celor de la Sofascore.

Aceeași notă a primit și fundașul Javi Rodriguez, în timp ce ceilalți doi apărători de la Celta Vigo au fost considerați cei mai slabi jucători de pe teren. Ghanezul Joseph Aidoo a fost notat cu 5.1, iar Carlos Dominguez cu 5.6.

Clasament La Liga

În urma acestei înfrângeri, Celta Vigo a rămas pe locul 6 în clasamentul din campionatul Spaniei, care asigură prezența în ediția viitoare a Conference League. În schimb, Alaves ia o gură mare de aer și se ridică deasupra liniei de retrogradare.

Ionuț Radu, așteptat să fie titular la națională

După meciul halucinant din La Liga, Ionuț Radu se va îmbarca pentru a ajunge în țară, fiind convocat de Mircea Lucescu la echipa națională a României pentru duelul cu Turcia din barajul de calificare la Cupa Mondială. Este de așteptat ca portarul lui Celta Vigo să fie titular în jocul de la Istanbul, .

Cei 26 de ”tricolori” pentru această acțiune sunt următorii: