Coșmar pentru Ionuț Radu în La Liga. Internaționalul român a îngropat visul de Champions League al Celtei Vigo. Ce notă a primit după 2-3 cu Levante. Video

Celta Vigo și-a luat adio de visul de a prinde un loc de Champions League după înfrângea cu Levante, scor 2-3. Ionuț Radu (28 de ani) a avut cea mai slabă prestație după transferul în La Liga.
Traian Terzian
12.05.2026 | 23:54
Ionuț Radu (28 de ani), serie de gafe în Celta Vigo - Levante 2-3. Sursă foto: Hepta
Lăudat pentru sezonul excelent avut în poarta lui Celta Vigo, Ionuț Radu a ”comis-o” grav la ultimul meci jucat în La Liga. Internaționalul român a avut o evoluție mult sub așteptări și a fost principalul vinovat pentru eșecul cu Levante.

Ionuț Radu, prestație dezastruoasă în Celta Vigo – Levante 2-3

În etapa a 36-a din La Liga, Celta Vigo a primit vizita lui Levante, formație aflată în lupta pentru salvarea de la retrogradare, și avea nevoie de toate cele trei puncte pentru a păstra șanse de a mai încheia sezonul pe locul 5, care asigură prezența în viitorul sezon de Champions League.

Gazdele au început în forță partida și au deschis scorul prin Ferran Jutgla (4), dar s-au văzut egalate în finalul primei reprize după reușita lui Kervin Arriaga. În minutul 43, mijlocașul din Honduras a trimis o ”torpilă” de la 30 de metri care l-a surprins pe Radu. Acesta a reacționat târziu, a încercat să blocheze mingea cu o mână, dar nu a făcut decât să o devieze în plasă.

Imediat după pauză, Celta a preluat din nou conducerea prin același Jutgla (48), dar avantajul a durat foarte puțin. În minutul 57, fundașul Dela a avansat cu mingea la picior și a prins un șut de zile mari de la 30 de metri. Radu a plonjat cu întârziere și balonul s-a dus direct în vinclu.

Golul victoriei pentru Levante a venit în minutul 63. Jon Ander Olasagasti a aruncat mingea în careu dintr-un corner, internaționalul român a ezitat să iasă pe centrare și atacantul Roger Brugue a înscris cu o lovitură de cap din 5 metri.

Ionuț Radu, cel mai slab de pe teren

Deși a avut parte de un sezon fantastic la Celta Vigo, Ionuț Radu va trebui să uite repede prestația din întâlnirea cu Levante. Vinovat pentru toate cele trei goluri primite de echipa sa, internaționalul român a fost notat cu 5,4 de Sofascore, cea mai mică notă dintre jucătorii prezenți pe teren.

Cu două etape înainte de finalul sezonului, Celta se află pe locul 6 în clasamentul din La Liga, cu 50 de puncte, și nu mai poate urca pe 5, poziție ocupată de Betis Sevilla, cu 57 de puncte. În ciuda acestei înfrângeri, formația lui Ionuț Radu are șanse mari să prindă un loc de Europa League, competiție în care a ajuns până în faza sferturilor de finală în actualul sezon.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
