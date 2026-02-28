Coșmar pentru jucătorul lui CFR Cluj: „Suntem alături de tine!”

ADVERTISEMENT

Ilija Masic, fundașul central bosniac în vârstă de 26 de ani ajuns la CFR Cluj abia la începutul acestui an din țara natală, liber de contract după despărțirea de Zrinjski Mostar, a suferit o accidentare destul de gravă la un antrenament.

Ilija Masic de la CFR Cluj s-a accidentat la un antrenament și a fost operat

Astfel, a fost nevoie ca el să fie operat de un specialist din Finlanda. Așadar, este așteptat să lipsească de pe teren pentru o perioadă destul de lungă. Clubul din Gruia a transmis prin intermediul paginii oficiale de Facebook un mesaj de susținere pentru fotbalistul său:

„Familia CFR este alături de tine, Ilija! Fundașul nostru, Ilija Masic, a suferit o accidentare la un antrenament din ultima săptămână. În urma investigațiilor medicale, s-a confirmat o ruptură de tendon ahilian.

Ilija se află în prezent la Turku, în Finlanda, unde a fost operat de Dr. Lasse Lempainen, unul dintre cei mai apreciați specialiști la nivel mondial pentru acest tip de intervenție, medic care a tratat de-a lungul timpului numeroși jucători de top. Îți dorim multă putere, o recuperare cât mai rapidă și revenirea pe teren mai puternic ca niciodată!”.

Ilija Masic a fost recent lăudat de Bogdan Mara

a vorbit despre și i-a lăudat în mod special pe Alibek Aliev, Ilija Masic, Mihai Popa și Marian Huja:

„(n.r. Despre Alibek Aliev) Într-adevăr, și-a adus aportul meci de meci, este un băiat și un jucător senzațional, care nu renunță la niciun duel. Aleargă, se luptă pentru echipă, joacă bine pentru ceilalți jucători.

E un băiat senzațional. Toți cei care au venit, și Popa, și Huja, și Masic, a fost nevoie de ei, și-au făcut treaba foarte bine și sunt jucători care cu siguranță ne vor ajuta în continuare”.