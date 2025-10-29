Sport

Coșmar pentru Laurențiu Reghecampf în Sudan! Motivul incredibil pentru care echipa antrenorului român riscă să fie exclusă din Liga Campionilor

Probleme pentru Al Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf! Formația din Sudan poate fi exclusă din Liga Campionilor dintr-un motiv incredibil. De la ce a pornit totul.
Alex Bodnariu
29.10.2025 | 09:00
Cosmar pentru Laurentiu Reghecampf in Sudan Motivul incredibil pentru care echipa antrenorului roman risca sa fie exclusa din Liga Campionilor
ULTIMA ORĂ
Laurențiu Reghecampf, out din Liga Campionior!? De ce este acuzată echipa antrenorului român
ADVERTISEMENT

Vești proaste pentru Laurențiu Reghecampf. Echipa sa, Al Hilal Omdurman, s-a calificat în Liga Campionilor Africii după victoria cu 4-1 la general în fața celor de la Police FC, formație din Kenya. Totuși, sudanezii riscă să fie eliminați din competiție, întrucât ar fi utilizat fotbaliști fără drept de joc în dubla din preliminarii.

Al Hilal Omdurman, exclusă din Liga Campionilor Africii!? Ce a făcut echipa lui Laurențiu Reghecampf

Al Hilal Omdurman a trecut fără probleme de Police FC. Echipa lui Laurențiu Reghecampf a câștigat turul cu 1-0 în deplasare, iar pe teren propriu s-a impus cu 3-1. Astfel, ar fi urmat să joace în Liga Campionilor Africii, aceasta fiind prima bornă bifată de antrenorul român de la preluarea băncii tehnice.

ADVERTISEMENT

De ce este acuzată, de fapt, echipa pregătită de Reghecampf

Totuși, sudanezii riscă să fie excluși din competiție. Oficialii celor de la Police FC reclamă faptul că echipa lui Laurențiu Reghecampf ar fi utilizat fotbaliști fără drept de joc în dubla din preliminariile Ligii Campionilor.

Concret, regulamentul prevede că o echipă poate juca cu maximum 10 fotbaliști din afara țării, însă sudanezii au folosit un total de 13. Printre jucătorii care nu ar fi avut drept de joc se numără Soufian Farid Ouédraogo (Burkina Faso), Ernest Luzolo (RD Congo) și Sunday Damilare Adetunji (Nigeria).

ADVERTISEMENT
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de...
Digi24.ro
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor

Acuze dure din partea celor de la Police FC. Cum se apără Al Hilal Omdurman

Oficialii celor de la Police FC au ieșit cu o declarație în forță, acuzând în termeni duri echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf: „La Al Hilal Omdurman sunt niște trișori! Dar vor plăti pentru ce au făcut“.

ADVERTISEMENT
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru...
Digisport.ro
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului

Totuși, cei de la Al Hilal Omdurman se apără. Oficialii echipei lui Laurențiu Reghecampf au explicat că, în vară, mai mulți fotbaliști ar fi fost naturalizați și ar fi primit cetățenie sudaneză, astfel devenind eligibili pentru Liga Campionilor Africii și nefiind considerați străini.

Cel mai probabil, Confederația Africană de Fotbal va emite un comunicat în zilele următoare. Echipa lui Laurențiu Reghecampf riscă, astfel, să rateze calificarea în Liga Campionilor Africii dintr-un motiv incredibil. Presa locală anunță că argumentul invocat de oficialii lui Al Hilal Omdurman este unul destul de fragil.

ADVERTISEMENT
Adrian Mutu și Marius Șumudică, propuși la Universitatea Craiova: “E omul dracului!”
Fanatik
Adrian Mutu și Marius Șumudică, propuși la Universitatea Craiova: “E omul dracului!”
Greu de privit! O aruncare de la margine se putea sfârși tragic pentru...
Fanatik
Greu de privit! O aruncare de la margine se putea sfârși tragic pentru un fotbalist. Video
FCSB, program infernal în următoarele 11 zile! 4 meciuri cruciale în deplasare și...
Fanatik
FCSB, program infernal în următoarele 11 zile! 4 meciuri cruciale în deplasare și 4600 kilometri de parcurs!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
S-a furat un Rolex din vestiarul FCSB! Antrenorul a intervenit pentru a calma...
iamsport.ro
S-a furat un Rolex din vestiarul FCSB! Antrenorul a intervenit pentru a calma situația: 'Mi se pare incredibil'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!