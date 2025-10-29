Coșmar pentru Laurențiu Reghecampf în Sudan! Motivul incredibil pentru care echipa antrenorului român riscă să fie exclusă din Liga Campionilor

ADVERTISEMENT

Vești proaste pentru Laurențiu Reghecampf. Echipa sa, Al Hilal Omdurman, s-a calificat în Liga Campionilor Africii după victoria cu 4-1 la general în fața celor de la Police FC, formație din Kenya. Totuși, sudanezii riscă să fie eliminați din competiție, întrucât ar fi utilizat fotbaliști fără drept de joc în dubla din preliminarii.

Al Hilal Omdurman, exclusă din Liga Campionilor Africii!? Ce a făcut echipa lui Laurențiu Reghecampf

Al Hilal Omdurman a trecut fără probleme de Police FC. Echipa lui Laurențiu Reghecampf a câștigat turul cu 1-0 în deplasare, iar pe teren propriu s-a impus cu 3-1. Astfel, ar fi urmat să joace în Liga Campionilor Africii, aceasta fiind prima bornă bifată de antrenorul român de la preluarea băncii tehnice.

ADVERTISEMENT

De ce este acuzată, de fapt, echipa pregătită de Reghecampf

Totuși, sudanezii riscă să fie excluși din competiție. Oficialii celor de la Police FC reclamă faptul că e ar fi utilizat fotbaliști fără drept de joc în dubla din preliminariile Ligii Campionilor.

Concret, regulamentul prevede că o echipă poate juca cu maximum 10 fotbaliști din afara țării, însă sudanezii au folosit un total de 13. Printre jucătorii care nu ar fi avut drept de joc se numără Soufian Farid Ouédraogo (Burkina Faso), Ernest Luzolo (RD Congo) și Sunday Damilare Adetunji (Nigeria).

ADVERTISEMENT

Acuze dure din partea celor de la Police FC. Cum se apără Al Hilal Omdurman

Oficialii celor de la Police FC au ieșit cu o declarație în forță, acuzând în termeni duri echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf: „La Al Hilal Omdurman sunt niște trișori! Dar vor plăti pentru ce au făcut“.

ADVERTISEMENT

Totuși, cei de la se apără. Oficialii echipei lui Laurențiu Reghecampf au explicat că, în vară, mai mulți fotbaliști ar fi fost naturalizați și ar fi primit cetățenie sudaneză, astfel devenind eligibili pentru Liga Campionilor Africii și nefiind considerați străini.

Cel mai probabil, Confederația Africană de Fotbal va emite un comunicat în zilele următoare. Echipa lui Laurențiu Reghecampf riscă, astfel, să rateze calificarea în Liga Campionilor Africii dintr-un motiv incredibil. Presa locală anunță că argumentul invocat de oficialii lui Al Hilal Omdurman este unul destul de fragil.