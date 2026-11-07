Coșmar pentru Lisav Eissat înaintea meciurilor României! Fundașul a fost implicat direct în dezastrul lui Bristol City, umilită cu 0-5. Video

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Lisav Eissat a avut parte de un meci de uitat în Championship, cu doar câteva zile înainte să se alăture naționalei României. Fundașul lui Bristol City a fost titular în partida cu Norwich, însă echipa sa a încasat cinci goluri pe teren propriu. Internaționalul român a fost implicat în mai multe faze dificile, iar la ultima reușită a oaspeților a „contribuit” decisiv, comițând penalty. Eșecul cu 0-5 vine într-un moment important pentru Eissat, convocat de Gheorghe Hagi pentru ultimele două partide ale „tricolorilor” din , cu Polonia și Bosnia-Herțegovina.

Lisav Eissat, implicat direct în dezastrul lui Bristol City! Cinci goluri încasate pe teren propriu

Bristol City a fost surclasată de Norwich, scor 0-5, într-o partidă în care apărarea gazdelor a cedat în repetate rânduri. Lisav Eissat a fost integralist și a avut o după-amiază extrem de complicată în centrul defensivei.

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Fundașul român a avut și câteva intervenții utile. A reușit două recuperări importante și a respins în corner, printr-o alunecare, o minge periculoasă la o fază bună a oaspeților. Totuși, au existat și faze în care a fost prins pe picior greșit: la golul trei al lui Norwich a avut partea sa de responsabilitate, iar la a patra reușită adversarul a finalizat din apropierea sa.

Goal, Norwich, 4-0 https://t.co/Be5M3nBg8Z — TheFootballZone (@football_t69515)

Momentul cel mai dificil a venit la ultima fază importantă a partidei pentru apărarea lui Bristol City. Eissat a comis un fault în propriul careu, iar arbitrul a dictat penalty. Cei de la Norwich au transformat lovitura de la 11 metri și au stabilit astfel scorul final, un neverosimil 5-0.

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Eissat foul and…penalty https://t.co/RwzpAW2dvF — TheFootballZone (@football_t69515)

Umilință și ironii din tribune! Bristol City a ajuns la patru înfrângeri consecutive acasă

Eșecul cu Norwich prelungește seria neagră a lui Bristol City pe teren propriu. Formația lui Eissat a ajuns la patru înfrângeri consecutive în fața propriilor suporteri, după ce pierduse și cu Blackburn, Sheffield United și Wolverhampton.

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Dezamăgirea fanilor a fost evidentă pe parcursul partidei. Potrivit imaginilor surprinse din tribune, suporterii au ajuns să ironizeze jocul echipei și să strige „ole” la pasele formației adverse, în timp ce Norwich controla fără probleme confruntarea.

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Lisav Eissat, convocat de Gică Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

Gheorghe Hagi l-a inclus pe Lisav Eissat în lotul de 26 de jucători pentru ultimele două confruntări ale României din grupa de Liga Națiunilor. „Tricolorii” vor întâlni pe 14 noiembrie, pe Arena Națională, iar trei zile mai târziu vor evolua în deplasare, contra Bosniei.

Miza este importantă pentru națională, care încearcă să încheie cu rezultate pozitive o campanie dificilă, în care a pierdut toate cele patru partide disputate în prima fereastră internațională. Eissat are deja șase selecții pentru prima reprezentativă, iar Hagi a decis să îl păstreze în lot pentru această dublă. Fundașul lui Bristol City va avea însă nevoie de o reacție rapidă după meciul de coșmar din Championship.