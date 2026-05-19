Coșmar pentru Paul Pogba! Abia revenit după suspendare, superstarul francez a încheiat prematur sezonul

O nouă lovitură pentru Paul Pogba! Superstarul lui Monaco a terminat mai repede sezonul, asta după ce abia revenise pe teren. Ce s-a întâmplat?
Dragos Petrescu
19.05.2026 | 10:00
Paul Pogba s-a accidentat și va rata ultimul meci de campionat al lui AS Monaco // FOTO: AS Monaco
Stagiunea 2025/2026 a ajuns la final pentru Paul Pogba, fotbalistul în vârstă de 33 de ani al celor de la AS Monaco. Francezul a suferit o leziune la coapsă, iar antrenorul monegascilor, Sebastien Pocognoli, l-a exclus pe acesta din lotul echipei pentru deplasarea de la Strasbourg, meci spectaculos din ultima etapă în Ligue 1, care s-a terminat cu scorul de 5-4 în favoarea gazdelor. Astfel, fostul star de la Manchester United și Juventus a încheiat actualul sezon cu numai 115 minute de joc adunate în toate competițiile!

Paul Pogba s-a accidentat din nou! Doar 115 minute de joc în tot sezonul pentru Monaco!

Superstarul francez s-a alăturat clubului din Principat în vara lui 2025, adică înainte de startul sezonului curent, sperând că va putea reveni la forma care l-a consacrat după perioada lungă de inactivitate pe care a fost forțat să o facă, din cauza suspendării pentru dopaj. Totuși, șansa nu a fost de partea sa, întrucât accidentările suferite de-a lungul acestei campanii nu i-au permis să strângă decât șase meciuri pentru Monaco în toate competițiile. Iar ca timp efectiv de joc, Pogba a fost prezent pe teren, adunat, doar 115 minute.

Din cele șase partide, Pogba a fost titularizat doar într-una singură, cea de campionat cu Metz, disputată pe 2 mai și câștigată de monegasci, în deplasare, cu scorul de 2-1. Atunci, francezul a fost pe teren timp de 58 de minute și se părea că, încetul cu încetul, acesta își va reintra în ritm. Din păcate pentru el însă, noua problemă fizică întâmpinată i-a anulat planurile lui Pogba, care nu a fost prezent pe gazon în duelul de duminică de la Strasbourg și, cu alte cuvinte, sezonul său s-a încheiat prematur, dat fiind faptul că partida de pe Stade de la Meinau a reprezintat ultimul meci al celor de la AS Monaco din actuala campanie.

Paul Pogba a fost inactiv timp de 1084 de zile!

La începutul sezonului 2023/2024, abia revenit la Juventus după despărțirea de Manchester United, Paul Pogba a fost testat pozitiv pentru Dehidroepiandrosteron (DHEA), ceea ce i-a adus superstarului francez o suspendare drastică, și anume patru ani departe de fotbalul profesionist. Totuși, după mai multe apeluri și contestații, respectiva pedeapsă a fost redusă la 18 luni (un an și jumătate), începând cu data de 11 septembrie 2023.

Motivul pentru care pedeapsa a fost redusă a fost reprezentat de faptul că Pogba nu a folosit respectiva substanță în mod voit, lucru dovedit în instanță. Aceasta a fost prezentă în mai multe alimente pe care francezul le-a consumat, la recomandarea unui doctor american. Chiar și așa, mijlocașul central tot a avut de suferit. Din cauza acestei suspendări, dar și a accidentărilor suferite ulterior, Pogba a stat departe de gazon timp 1084 de zile. Primul meci oficial după lunga perioadă de absență l-a disputat în data de 22 noiembrie 2025, fiind trimis în teren în ultimele șase minute ale duelului de campionat dintre Rennes și AS Monaco, pierdut categoric de monegasci, scor 1-4.

Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
