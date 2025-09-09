Sport

Coșmar pentru România la barajul pe ruta de Liga Națiunilor. Adversari de top pentru ”tricolori”

Naționala României are ca variantă de rezervă pentru calificarea la Mondial și barajul din Liga Națiunilor, însă veștile de pe acea rută nu sunt deloc îmbucurătoare.
Traian Terzian
09.09.2025 | 08:30
Cosmar pentru Romania la barajul pe ruta de Liga Natiunilor Adversari de top pentru tricolori
Ce adversari ar putea avea România în barajul din Liga Națiunilor. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

După un început modest în preliminarii, reprezentativa României are șanse tot mai mici de a mai prinde calificarea la Mondial pe acest traseu. Însă, păstrează o șansă prin barajul de Liga Națiunilor.

ADVERTISEMENT

Ce adversari va avea România în barajul de Liga Națiunilor

”Tricolorii” au avut liber în etapa a 5-a din preliminarii și au jucat un amical pe Arena Națională în care au cedat fără drept de apel în fața Canadei, scor 0-3, și se pregătesc de duelul din deplasare cu Cipru.

Selecționata pregătită de Mircea Lucescu a acumulat doar 6 puncte până la acest moment în Grupa H, fiind pe locul 3 după Bosnia Herțegovina (12 puncte) și Austria (9 puncte). În aceste condiții, șansele de a prinde unul dintre primele două locuri sunt reduse.

ADVERTISEMENT

Conform statisticienilor de la Football Meets Data, naționala României are 2% șanse să câștige grupa, 35% să încheie pe poziția secundă și 60% să termine pe locul 3. La turneul final se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe, în timp ce în play-off ajung cele 12 ocupante de loc 2 și cele mai bune 4 câștigătoare de grupă din Liga Națiunilor care nu vor termina pe primele două locuri în preliminarii.

Adversari de calibru în barajul din Liga Națiunilor

În cazul în care va încheia pe locul 3 în grupa din preliminarii, România mai are o șansă de a ajunge la Cupa Mondială de anul viitor prin barajul de Liga Națiunilor. Însă și aici lucrurile sunt extrem de complicate.

ADVERTISEMENT
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din...
Digi24.ro
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene

”Tricolorii” vor fi în ultima urnă valorică la tragerea la sorți și vor juca în deplasare atât meciul din semifinale, cât și cel din finala barajului. În plus, adversarele se anunță a fi formații extrem de puternice ale Europei.

ADVERTISEMENT
Aryna Sabalenka, epic fail ÎN DIRECT:
Digisport.ro
Aryna Sabalenka, epic fail ÎN DIRECT: "E cea mai mare gafă din viața mea!" Cum l-a numit pe Carlos Alcaraz

Aceiași statisticieni de la Football Meets Data au rulat peste 10.000 de variante, iar cele mai mari șanse sunt ca naționala României să întâlnească Italia în semifinalele barajului din martie 2026. A doua variantă este un duel cu Turcia, iar cea de-a treia este o reîntâlnire cu Ucraina.

Antrenorul lui Assad Al Hamlawi, mărturii crunte despre conflictul Israel – Palestina. Ce...
Fanatik
Antrenorul lui Assad Al Hamlawi, mărturii crunte despre conflictul Israel – Palestina. Ce spune Ehab Abu Jazar despre convocările la echipa națională
I-au dat și un bonus! Luis Suarez, suspendare suplimentară după ce a scuipat...
Fanatik
I-au dat și un bonus! Luis Suarez, suspendare suplimentară după ce a scuipat un membru din staff-ul echipei adverse. Cât va lipsi de pe teren uruguayanul
Daniel Bîrligea a numit cele două calități de care are nevoie orice fotbalist:...
Fanatik
Daniel Bîrligea a numit cele două calități de care are nevoie orice fotbalist: „Sunt fundamentale”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
L-a distrus pe Mircea Lucescu în direct: 'Același securist pe care nu l-a...
iamsport.ro
L-a distrus pe Mircea Lucescu în direct: 'Același securist pe care nu l-a sancționat nimeni niciodată! Un om învechit venit dintr-o lume care trebuia să dispară de mult'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!