Coșmar pentru România la barajul pe ruta de Liga Națiunilor. Adversari de top pentru ”tricolori”

După un început modest în preliminarii, reprezentativa României are șanse tot mai mici de a mai prinde calificarea la Mondial pe acest traseu. Însă, păstrează o șansă prin barajul de Liga Națiunilor.

Ce adversari va avea România în barajul de Liga Națiunilor

”Tricolorii” au avut liber în etapa a 5-a din preliminarii și au jucat un amical pe Arena Națională în care , și se pregătesc de .

Selecționata pregătită de Mircea Lucescu a acumulat doar 6 puncte până la acest moment în Grupa H, fiind pe locul 3 după Bosnia Herțegovina (12 puncte) și Austria (9 puncte). În aceste condiții, șansele de a prinde unul dintre primele două locuri sunt reduse.

Conform statisticienilor de la Football Meets Data, naționala României are 2% șanse să câștige grupa, 35% să încheie pe poziția secundă și 60% să termine pe locul 3. La turneul final se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe, în timp ce în play-off ajung cele 12 ocupante de loc 2 și cele mai bune 4 câștigătoare de grupă din Liga Națiunilor care nu vor termina pe primele două locuri în preliminarii.

Adversari de calibru în barajul din Liga Națiunilor

În cazul în care va încheia pe locul 3 în grupa din preliminarii, România mai are o șansă de a ajunge la Cupa Mondială de anul viitor prin barajul de Liga Națiunilor. Însă și aici lucrurile sunt extrem de complicate.

”Tricolorii” vor fi în ultima urnă valorică la tragerea la sorți și vor juca în deplasare atât meciul din semifinale, cât și cel din finala barajului. În plus, adversarele se anunță a fi formații extrem de puternice ale Europei.

Aceiași statisticieni de la Football Meets Data au rulat peste 10.000 de variante, iar cele mai mari șanse sunt ca naționala României să întâlnească Italia în semifinalele barajului din martie 2026. A doua variantă este un duel cu Turcia, iar cea de-a treia este o reîntâlnire cu Ucraina.