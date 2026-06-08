Sport

Coșmar pentru starul de 70 de milioane de euro! OUT din lot cu 3 zile înainte de startul Campionatului Mondial

Campionul din Premier League cotat la 70 de milioane de euro a primit o veste tristă înainte de startul Campionatul Mondial: accidentarea nu îi va permite să joace.
Iulian Stoica
08.06.2026 | 23:07
Cosmar pentru starul de 70 de milioane de euro OUT din lot cu 3 zile inainte de startul Campionatului Mondial
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Coșmar pentru starul de 70 de milioane de euro! S-a retras din echipă cu 6 zile înainte de Campionatul Mondial. Foto: hepta
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Iubitorii fotbalului de pretutindeni abia așteaptă startul Campionatului Mondial, spectacolul fiind asigurat de echipele calificate. Turneul final va începe joi, 11 iunie, iar, preț de o lună, toți microbiștii vor avea aproape zilnic meciuri la care să se uite. Pentru fotbaliști vor fi, cel mai probabil, partidele pentru care au muncit ani de zile, însă nu toți au parte de noroc.

Coșmar pentru Jurrien Timber înainte de Campionatul Mondial

Țările de Jos au primit o veste îngrozitoare cu doar 3 zile înainte de startul Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic: Jurrien Timber va fi indisponibil. Deși a fost convocat de către Ronald Koeman, fundașul lui Arsenal nu va putea participa, în contextul unei accidentări. Acesta va fi înlocuit de Lutsharel Geertruida.

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Verdictul a venit cu scurt timp înainte de partida cu Uzbekistan, ultima înainte de Campionatul Mondial. Țările de Jos vor debuta contra Japoniei la turneul final, însă selecționerul nu se va putea baza pe serviciile unuia dintre cei mai buni jucători din sezonul din Premier League recent încheiat.

„Fundașul în vârstă de 24 de ani nu s-a recuperat suficient în urma unei accidentări la inghinali pentru a putea participa la Cupa Mondială în condiții de siguranță medicală. Prin urmare, de comun acord cu staff-ul medical, s-a decis ca Timber să părăsească cantonamentul echipei naționale din New York după partida împotriva Uzbekistanului”, a comunicat federația olandeză.

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Jurrien Timber, indisponibil și la EURO 2024

Fundașul lui Arsenal își grăbise refacerea pentru a nu rata finala Ligii Campionilor contra lui PSG, deși venea după o pauză de peste două luni provocată de probleme medicale. Aflat într-o situație complicată din cauza absenței lui Ben White, Mikel Arteta l-a trimis pe gazon în partea a doua a meciului pe Jurrien Timber, imediat după ce Cristian Mosquera a comis un penalty asupra lui Kvaratskhelia. Fundașul a fost obligat să reziste pe teren inclusiv în cele două reprize de prelungiri, iar acest lucru i-a provocat recidiva care l-a lăsat acum în afara turneului final.

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Ghinionul pare să continue pentru internaționalul olandez. După ce o problemă medicală severă la genunchi, apărută imediat după mutarea sa la Arsenal în vara lui 2023, l-a scos din circuit pentru precedentul Campionat European, el absentează acum de la al doilea turneu final important.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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