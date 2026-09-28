Sport

Dezastru pentru Suedia! A fost trimis acasă după accidentarea din meciul cu România

Emil Holm, fundașul Suediei, a fost exclus din lotul naționalei după raportul medicilor. Scandinavul este unul din cei 8 jucători care nu vor face deplasarea la București.
Gabriel Neagu
28.09.2026 | 19:55
Dezastru pentru Suedia A fost trimis acasa dupa accidentarea din meciul cu Romania
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Emil Holm a primit un verdict negativ din partea medicilor dupa accidentarea din Suedia - Romania 2-1. sursa foto: profimedia
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În minutul 59 al duelului dintre Suedia și România, 2-1, Emil Holm a rămas întins pe teren după un duel cu Ianis Hagi și nu mai putut continua partida. Fotbalistul scandinavilor a primit un verdict sumbru din partea medicilor.

Emil Holm, trimis acasă după accidentarea cu România

Emil Holm a fost supus controalelor medicale după accidentarea din meciul cu România. Deși Graham Potter spera că fotbalistul se poate recupera până la duelul de luni, contra Poloniei, a primit un verdict negativ.

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Problemele la coapsă ale lui Emil Holm sunt grave. Fundașul nu va evolua, cu siguranță, nici în returul de la București, de pe  5 octombrie, fiind obligat să părăsească lotul naționalei. Acesta ar putea avea nevoie de intervenție chirurgicală în următoarea perioadă. Fotbalistul s-ar fi întâlnit deja cu Lasse Lempainen, unul dintre cei mai buni chirurgi din Finlanda, potrvit Corriere dello Sport.

Jurnaliștii italieni au încercat să afle perioada de absență a lui Emil Holm, însă, în acest moment, nu se știe exact. Perioada de recuperare a suedezului ar putea dura între 3 și 6 luni.

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Suedia are probleme serioase de lot

Planurile lui Graham Potter au fost date peste cap, după ce Suedia se luptă cu probleme de efectiv. Cea mai mare pierdere a scandinavilor este Alexander Isak, atacantul venit de la Liverpool.

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Vârful din Solna a șchiopătat după un duel aerian cu Radu Drăgușin, dar a dus partida la capăt. Staff-ul medical consideră că problemele sale nu pot fi rezolvate până la finalul ferestrei internaționale și a fost trimis înapoi la Liverpool.

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Pe lângă Emil Holm și Alexander Isak, Graham Potter nu se poate baza nici pe serviciile lui Hjalmar Ekdal. Fundașul lui Burnley a intrat în locul lui Carl Starfelt, în minutul 63, și a acuzat probleme medicale după fluierul final. Selecționerul Suediei nu îi mai are la dispoziție nici pe: Jacob Widell Zetterstrom (Derby County), stoperul Isak Hien (Atalanta) și extrema Anthony Elanga (Newcastle), toți fiind accidentați.

Până la returul contra României, Suedia mai are de disputat 2 partide. Scandinavii vor întâlni pe Polonia, pe 28 septembrie, și pe Bosnia, pe 2 octombrie. În acest moment, selecționata lui Graham Potter este lider în grupă, cu 3 puncte.

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