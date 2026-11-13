Sport

Coșmar pentru un portar din La Liga! A ajuns acasă în timp ce hoții îi jefuiau locuința: „Copiii au izbucnit în plâns!”

Gabriel Neagu
13.11.2026 | 22:15
Cosmar pentru un portar din La Liga A ajuns acasa in timp ce hotii ii jefuiau locuinta Copiii au izbucnit in plans
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Casa portarului Matias Dituro a fost spartă de hoți. sursa foto: profimedia
Lumea fotbalului din Spania a fost cutremurată de seria de spargeri ale caselor jucătorilor. Un nou caz s-a întâmplat în La Liga, iar portarul a explicat cum a decurs întregul moment.
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Valul de spargeri din Spania continuă, iar un alt fotbalist a căzut victima hoților. Totul s-a întâmplat joi, 12 noiembrie, în timp ce fotbalistul venea acasă cu copiii săi.

Un nou fotbalist din Spania a fost victima hoților

Portarul celor de la Elche, Matias Dituro, a trecut printr-o experiență traumatizantă joi, 12 noiembrie. Goalkeeper-ul din La Liga venea spre casă, alături de cei doi copii ai săi. Dituro a ajuns în apropierea domiciliului, când a fost alertat de soția sa că trei hoți abia intraseră în domiciliu. Panica s-a instalat rapid în mașina argentinianului.

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Hoții i-au devastat casa lui Matias Dituro, în căutarea obiectelor de valoare pe care să le sustragă. La scurt timp, au plecat din domiciliu și portarul, alături de copiii săi, a intrat în locuință. Sud-americanul nu a avut ce să facă mai mult decât să constate haosul lăsat în urmă. Acesta a reclamat situația prin care trece, în mediul online:

”Vreau să împărtășesc cu toată lumea ce am trăit aseară, nu doar pentru a mă descărca, ci și pentru a-i avertiza pe vecinii noștri. Ieri, în jurul orei 20:45, trei persoane cu glugi și unelte au intrat violent în casa noastră ca să fure, în timp ce o a patra persoană a rămas afară, supraveghind și avertizând dacă sosește cineva.

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La ora 20:49, am ajuns acasă cu cei doi copii ai mei, de 6 și 8 ani, fără să știu că infractorii erau încă înăuntru. Exact în acel moment, am primit un telefon de la soția mea care mă alerta despre ce se întâmplă. Datorită avertismentului ei și  acțiunii rapide a unui vecin, care a auzit zgomotele și a confirmat pe camerele sale de supraveghere că intrau prin efracție în casa noastră, nu am ajuns înăuntru.

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Copiii mei au izbucnit în lacrimi, implorându-mă să nu cobor din mașină și să plec. Au fost câteva minute de pură teroare pe care nu le vom uita niciodată. Hoții au fugit la scurt timp după aceea, lăsându-ne casa complet distrusă și luându-ne o parte din bunurile noastre. Lucrurile materiale pot fi înlocuite; liniștea sufletească și sentimentul de siguranță în casa noastră nu vor fi atât de ușor de recâștigat.

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Doresc să-i mulțumesc sincer vecinului nostru pentru răspunsul său rapid și tuturor celor care ne arată sprijinul lor. Datorită acestui apel, putem spune astăzi că suntem cu toții bine. Am încredere că autoritățile vor putea să-i identifice pe cei vinovați și că aceștia vor fi trași la răspundere pentru pagubele pe care le-au cauzat”, a scris Matias Dituro, pe InstaStory, potrivit Marca.

Hoții, teama principală a fotbaliștilor din Spania

Cazul lui Matias Dituro nu este unul izolat. Pe parcursul întregului an, numeroși fotbaliști de top din Spania au fost victimele hoților. Primul caz mediatizat din La Liga a fost cel al lui Joan Garcia. Domiciliul portarului Barcelonei a fost devastat de hoți, în ianuarie 2026, când Joan se afla în Arabia Saudită. Autoritățile au folosit camerele de supraveghere și i-au prins pe cei trei făptași.

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A urmat o perioadă de acalmie, însă, în iulie 2026, doi indivizi cu cagule au escaladat zidul proprietății lui Lamine Yamal în încercarea de a sustrage bunuri de valoare. Totuși, tentativa a eșuat după ce au fost interceptați de agenții de pază privați. Totul s-a întâmplat în timp ce Spania întâlnea pe Franța, în semifinalele Cupei Mondiale din Canada, SUA și Mexic.

Toamna acestui an a fost plină de evenimente neplăcute. Pe lângă jaful, în valoare de 350 de mii de euro, din casa lui Eder Militao, nu mai puțin de alți patru fotbaliști au pățit același eveniment neplăcut. Este vorba despre Peter Gulacsi (Villareal), Ilaix Moriba (Celta Vigo), Antony (Real Betis) și Sergio Rico (liber de contract – ex Sevilla).

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