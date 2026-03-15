Coșmar pentru unul dintre cei mai experimentați antrenori din SuperLiga României!

Farul debutează în play-out contra Petrolului, partida fiind programată azi, de la ora 15.00, pe terenul constănțenilor. În sezonul regulat, „marinarii” au învins de două ori echipa ploieșteană, cu 2-1 pe teren propriu și cu 1-0 în deplasare.

Eugen Neagoe a învins o singură dată Farul, în toată cariera lui

Gazdele pleacă și azi cu prima șansă, deși după înjumătățirea punctelor, distanța dintre cele două echipe s-a redus la trei puncte. Există însă și un alt factor care poate cântări în ecuația partidei cu implicații serioase în partea a doua a clasamentului.

Antrenorul Petrolului, Eugen Neagoe, are un adevărat complex în fața Farului.

Neagoe are peste 300 de meciuri ca antrenor în România, la Universitatea Craiova, Pandurii Tg. Jiu, ACSM Politehnica Iași, Sepsi OSK Sf. Gheorghe, Dinamo, FC Hermannstadt, Astra Giurgiu, Universitatea Cluj, CS U Craiova, FC Argeș, Gloria Buzău și Petrolul.

Petrolul a terminat sezonul regulat cu cel mai slab atac

El s-a confruntat de 12 ori în cariera sa cu Farul și a câștigat o singură dată. În rest, s-a ales mai ales cu cinci remize, iar de șase ori a fost învins. Singura victorie contra Farului a obținut-o pe banca celor de la Gloria Buzău, scor 1-0, în 2024, când l-a avut adversar pe Gică Hagi.

Deși a mai redresat Petrolul, după ce a preluat echipa de la Liviu Ciobotariu, Neagoe n-a reușit să rezolve cea mai mare problemă a lupilor. Ploieștenii au terminat sezonul regulat cu cele mai puține goluri marcate – 24, mai puțin chiar decât ultima clasată, Metaloglobus – 25.

”Cei de la Farul sunt foarte motivați. Am văzut declarațiile lor. Vor încerca să joace agresiv. Știm cum abordează ei jocurile. Au o posesie bună. Alibec va absenta și posibil Cojocaru. Dar ceilalți cred că sunt apți. Farul are în componență jucători valoroși, de calitate.

Dar același lucru l-am spus întotdeauna și despre noi, avem jucători valoroși în lotul nostru și cred că am și dovedit de foarte multe ori că putem să ne batem cu orice echipă de la egal la egal”, a spus Eugen Neagoe, înaintea meciului de la Ovidiu.

Neamțul Kilian Ludewig s-a întors pe teren

Înaintea meciului cu Farul, echipa care driblează cel mai mult din SuperLigă, Geană a primit și o veste bună.

Neamțul Kilian Ludewig a jucat primul meci după cinci luni, îmbrăcând tricoul echipei a doua a clubului, care a pierdut 0-1, meciul din liga a treia, jucat contra formației CS Plopeni. Cel mai probabil, el va reveni la prima echipă etapa viitoare, cu Metaloglobus.