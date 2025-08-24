News

Coșmarul angajaților de la Disney World. Locul idilic nu e atât de fascinant din interior: „Un coleg a făcut comoție”

Un fost angajat al Disney World a scos la iveală lucruri pe care oamenii nu au cum să le bănuiască din afară. Când magia devine un infern.
Dan Suta
24.08.2025 | 09:09
Cosmarul angajatilor de la Disney World Locul idilic nu e atat de fascinant din interior Un coleg a facut comotie
Un fost angajat Disney World povestește coșmarul pe care vizitatorii nu au cum să îl vadă din exterior. Foto-montaj: FANATIK

Lumea Disney este locul unde visele devin realitate pentru milioane de vizitatori. Însă pentru „Michael”, un nume fictiv ales pentru a-și proteja identitatea, cei opt ani petrecuți ca angajat în parcul tematic au însemnat o experiență mai puțin plăcută.

Coșmarul angajaților de la Disney World: salarii proaste și empatie zero

Angajat din 2017 până în 2024, Michael a lucrat în mai multe roluri, în special în zona atracțiilor, ajungând în final coordonator, un post imediat sub nivelul managerial. Deși recunoaște că au existat beneficii, precum accesul gratuit în parc, reduceri la restaurante și evenimente speciale pentru personal, el a povestit pentru Daily Mail că munca de zi cu zi a fost adesea marcată de salarii mici, clienți dificili și un management lipsit de empatie.

„Eram în picioare aproape toată ziua și câștigam sub 45.000 de dolari pe an”, a spus bărbatul. Mai mult, a trebuit să respecte reguli stricte precum interdicția de a purta ceasuri inteligente sau de a face fotografii în culise.

Deși majoritatea vizitatorilor erau politicoși, Michael a întâlnit și o parte de clienți care l-au pus în situații tensionate. „Din zeci de mii de oameni pe zi, câțiva pot fi dificili. Cu timpul, înveți să accepți asta”, a declarat fostul angajat de la Disney World.

„Un coleg a făcut comoție într-un tunel”

Cea mai mare dezamăgire, însă, a fost atitudinea unor manageri. Michael a relatat cazuri în care angajații răniți sau cu probleme medicale nu au primit ajutor deloc, căci mereu s-a pus accentul pe menținerea atracțiilor deschise și pe eficiență. „Un coleg a făcut comoție într-un tunel de joacă, iar în loc de ajutor medical, a fost certat că nu a fost atent”, povestește bărbatul.

Totuși, Michael a recunoscut că a avut parte și de manageri grozavi, experiențe unice și amintiri valoroase. „Munca poate fi distractivă, dar este solicitantă fizic și emoțional, iar salariile nu reflectă efortul depus. Când vizitați parcul, ascultați de angajați și fiți amabili. Nu ei fac regulile și cu siguranță nu sunt plătiți suficient pentru ceea ce fac”, este concluzia lui Michael.

Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
