Coșmarul continuă! Încă o legendă a Stelei e în spital. Ce probleme are. Exclusiv

După ce FANATIK a prezentat situația extrem de delicată prin care trece Florin Marin, fostul mare jucător al Stelei, fotbalul românesc primește o nouă veste tristă. Site-ul nostru a aflat că, din păcate, și o altă legendă a clubului roș-albastru se confruntă cu probleme de sănătate.

Constantin Zamfir, atacantul care a câștigat 3 titluri cu Steaua, a ajuns la spital

Este vorba despre Constantin Zamfir, triplu campion al României cu Steaua și unul dintre atacanții de referință ai anilor ’70. Ajuns la 74 de ani, fostul fotbalist se află, în prezent, în atenția medicilor. Problemele sale cu inima nu sunt tocmai recente, însă, în ultima perioadă, s-au accentuat, iar acum are dificultăți de vorbire.

Din fericire, situația nu este critică, însă . Familia și apropiații speră că va putea fi externat cât mai curând, pentru a reveni acasă, alături de cei dragi, și pentru a-și continua recuperarea în liniște.

Cariera lui Costică Zamfir a fost una impresionantă. A adunat peste 150 de meciuri în prima ligă și a purtat tricoul unor echipe importante din fotbalul românesc: Petrolul Ploiești, Steaua, Metalurgistul Cugir sau Chimia Turnu Măgurele.

Performanțele sale de pe teren i-au adus și convocări la echipa națională, unde a bifat 12 selecții și a reușit să înscrie un gol. Cea mai mare parte a gloriei sale este, însă, legată de Steaua, echipa cu care a câștigat de trei ori titlul de campion al României.

Florin Marin a ajuns într-o situație incredibilă. Doctorii sunt rezervați după ce fostul jucător al Stelei a ajuns să cântărească doar 40 kg

Vestea despre starea sa vine la scurt timp după ce Fostul jucător și antrenor, acum în vârstă de 72 de ani, este de nerecunoscut, ajungând să cântărească doar 40 de kilograme.

Medicii sunt rezervați în privința șanselor sale, iar foștii colegi au rămas șocați când au aflat de situația dramatică prin care trece. Boala a avansat extrem de rapid. Familia spera ca „Flocea”, așa cum e poreclit, să treacă și peste această cumpănă.