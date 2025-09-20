Sport

Coșmarul continuă pentru Olimpiu Moruțan! A fost schimbat în minutul 40 la Aris

Olimpiu Moruțan a fost schimbat după doar 40 de minute în partida Kifisia - Aris. Transferat în această vară în Grecia, internaționalul român nu scapă de perioada de coșmar.
Iulian Stoica
20.09.2025 | 19:24
Cosmarul continua pentru Olimpiu Morutan A fost schimbat in minutul 40 la Aris
ULTIMA ORĂ
Olimpiu Moruțan, ieșit accidentat în ultima partidă de campionat. Sursă foto: Instagram Aris Salonic

Olimpiu Moruțan (26 ani) s-a transferat în această vară la Aris Salonic, însă fotbalistul pare că nu poate scăpa de ghinionul din ultimii ani. Fostul jucător de la FCSB a fost schimbat după doar 40 de minute în ultima partidă din campionat.

ADVERTISEMENT

Coșmarul continuă pentru Olimpiu Moruțan! A fost schimbat în minutul 40 la Aris

Olimpiu Moruțan a fost titular în partida Kifisia – Aris, din etapa a 4-a din campionatul Greciei. Ei bine, internaționalul român a rezistat doar 40 de minute pe teren, antrenorul Manuel Jimenez fiind obligat să îl înlocuiască înainte pauzei.

Înlocuirea lui Moruțan a venit după o accidentare a jucătorului. În minutul 37 al întâlnirii, mijlocașul ofensiv s-a prăbușit pe teren și a avut nevoie de îngrijiri medicale. După intervenția medicilor s-a ajuns la concluzia că fotbalistul nu poate continua și astfel că a fost schimbat.

ADVERTISEMENT

Nu este pentru prima oară în acest sezon când Olimpiu Moruțan este înlocuit prematur de către antrenor. În partida cu Panetolikos, internaționalul român a fost schimbat după doar 41 de minute de când a pătruns pe teren, tot din cauza unei accidentări. Deși a revenit rapid și bine, fostul fotbalist de la FCSB trece din nou printr-o perioadă de indisponibilitate.

Accidentările, marele obstacol întâlnit de Olimpiu Moruțan în carieră

Olimpiu Moruțan este unul dintre vârfurile generației sale, însă fotbalistul nu s-a putut exprima în ultimii ani la capacitate maximă. De la transferul la Galatasaray, mijlocașul a suferit mai multe accidentări care l-au ținut departe de gazon.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie...
Digi24.ro
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”

În data de 23 aprilie 2024, Olimpiu Moruțan a suferit o accidentare gravă la tendonul lui Ahile și a fost absent pentru tot restul anului. Prin prisma acestei indisponibilități, talentatul mijlocaș a ratat și EURO 2024, unde „Generația de Suflet” a reușit să ajungă până în optimi.

ADVERTISEMENT
Florinel Coman s-a trezit cu ea la ușă: ce a făcut imediat cum...
Digisport.ro
Florinel Coman s-a trezit cu ea la ușă: ce a făcut imediat cum a deschis
  • 2,4 milioane de euro este cota de piață a lui Olimpiu Moruțan
Rezultate SuperLiga, etapa 10. FC Argeș – U Cluj 0-0. Ocazii mari la...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 10. FC Argeș – U Cluj 0-0. Ocazii mari la ambele porți!
Max Verstappen, pole position la Baku după o sesiune de calificări nebune! Hamilton...
Fanatik
Max Verstappen, pole position la Baku după o sesiune de calificări nebune! Hamilton și Leclerc de la Ferrari au dezamăgit din nou
Încă un cuplu din tenisul mondial a spus „DA”. El face parte din...
Fanatik
Încă un cuplu din tenisul mondial a spus „DA”. El face parte din top 100, ea nu lipsește de la turnee
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Gino Iorgulescu aruncă urme de îndoială în privința morții lui Nicu Ceaușescu: 'Am...
iamsport.ro
Gino Iorgulescu aruncă urme de îndoială în privința morții lui Nicu Ceaușescu: 'Am acest sentiment. El a stat la mine la Snagov după Revoluție'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!