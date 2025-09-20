Olimpiu Moruțan (26 ani) s-a transferat în această vară la Aris Salonic, însă fotbalistul pare că nu poate scăpa de ghinionul din ultimii ani. Fostul jucător de la FCSB a fost schimbat după doar 40 de minute în ultima partidă din campionat.

Coșmarul continuă pentru Olimpiu Moruțan! A fost schimbat în minutul 40 la Aris

Olimpiu Moruțan a fost titular în partida Kifisia – Aris, din etapa a 4-a din campionatul Greciei. Ei bine, internaționalul român a rezistat doar 40 de minute pe teren, antrenorul Manuel Jimenez fiind obligat să îl înlocuiască înainte pauzei.

Înlocuirea lui Moruțan a venit după o accidentare a jucătorului. În minutul 37 al întâlnirii, mijlocașul ofensiv s-a prăbușit pe teren și a avut nevoie de îngrijiri medicale. După intervenția medicilor s-a ajuns la concluzia că fotbalistul nu poate continua și astfel că a fost schimbat.

În partida cu Panetolikos, internaționalul român a fost schimbat după doar 41 de minute de când a pătruns pe teren, tot din cauza unei accidentări. , fostul fotbalist de la FCSB trece din nou printr-o perioadă de indisponibilitate.

Accidentările, marele obstacol întâlnit de Olimpiu Moruțan în carieră

Olimpiu Moruțan este unul dintre vârfurile generației sale, însă fotbalistul nu s-a putut exprima în ultimii ani la capacitate maximă. De la transferul la Galatasaray, mijlocașul a suferit mai multe accidentări care l-au ținut departe de gazon.

În data de 23 aprilie 2024, Olimpiu Moruțan a suferit o accidentare gravă la tendonul lui Ahile și a fost absent pentru tot restul anului. , unde „Generația de Suflet” a reușit să ajungă până în optimi.

