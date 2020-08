Coșmarul COVID-19 trăit de artista Elena Pădure: ”Medicii și asistentele au pamperși, nu au voie să bea apă, să mănânce și nici să meargă la baie 6 ore”

Cântăreața de muzică populară, Elena Pădure (70 de ani), a mărturisit că a fost infectată cu noul tip de coronavirus după ce a avut mai multe filmările în luna iulie în Suceava. Solista a povestit coșmarul prin care a trecut după ce a intrat în contact cu virusul, dar și cum arată situația din spitalele COVID.

Interpreta a fost internată timp de 14 zile într-un spital din Brașov și deși a fost externată de ceva vreme spune că nu este complet restabilită. Elena Pădure și-a dat seama că a luat coronavirus după ce timp de o săptămână a avut dureri de cap, stări de oboseală și deloc miros.

Îndrăgita artistă și-a făcut testul pentru COVID-19 la îndemnul unei prietene după ce gripa obișnuită pe care credea că o are nu a cedat sub tratament. Așa a ajuns la spital unde a fost internată fiind diagnosticată cu o formă medie a bolii ceea ce înseamnă că nu a fost intubată.

Elena Pădure, despre coșmarul prin care a trecut după ce a aflat că are coronavirus

„Mi-am dat seama că am luat virusul, când am văzut că, după o săptămână de zile, nu mă simt bine şi tot am luat tratament şi mergeam din rău în mai rău.

Am văzut că nu e o gripă obişnuită pentru că îmi pierdusem mirosul, nu mai aveam putere, aveam dureri de cap mari şi senzaţie de vomă, dar şi lipsa poftei de mâncare.

Nu îmi trebuia nimic şi aşa o stare de letargie, ciudată. Nu puteam să fac nimic, nici să gândesc, trăgeam de mine de pe o zi pe alta. În spital am stat 14 zile şi m-am extenat după ce a ieşit testul negativ.

Eu am avut o formă medie, nu am stat nici cu oxigen şi nici nu a fost nevoie să iau antivirale. Nu am tuşit. La plămâni mi-a ieşit ceva, dar nu foarte grav. Nu a fost nevoie să stau în izolare la externare şi nici nu mi s-a dat tratament acasă.

Au spus să iau paracetamol, dar încă nu sunt perfect restabilită, deşi au trecut 10 zile de la externare. Aveam transpiraţii abundente, dar şi acum mai am, şi transpiraţii, şi dureri de cap. Deci, nu-i de glumit.

La început mi s-a părut şi mi că e aşa ceva, nu ştiu cum, dar trebuie avut mare grijă, mai ales cei care au şi alte afecţiuni”, a povestit Elena Pădure pentru click.ro.

Cântăreața de muzică populară, mărturisire despre medici și asistente

Totodată, cunoscuta solistă a declarat că a rămas șocată de medicii și asistentele care se ocupă de bolnavii de coronavirus. Elena Pădure a mărturisit că aceștia nu au nici pic de piele la vedere și poartă pamperși pentru a putea rezista în timpul turei care durează șase ore.

Cântăreața a mai spus că aceștia nu au voie să bea apă și nici nu merg la baie atâta timp când sunt la serviciu. Mai mult decât atât, cadrele medicale lucrează timp de 6 zile consecutive, un fel de carantină, ca ulterior ca aibă liber o săptămână întreagă.

„Medicii au şi câte trei rânduri de mănuşi, nici o porţiune din piele nu rămâne descoperită şi au acele combinezoane care sunt din plastic… Îmi arăta o asistentă cum avea pe dedesubt şi cum stătea cu pantalonii şi tricoul ud.

Şi au pamperşi, nu au voie să bea apă, să mănânce şi nici să meargă la baie 6 ore. Lucrează ture de 6 zile câte 6 ore, apoi stau în spital încă 6 zile într-un fel de carantină şi mai lucrează încă 6 zile şi abia apoi au liber acasă o săptămână.

Eu am fost internată la Spitalul de Neurologie din Braşov, iar condiţiile au fost bune, mâncarea a fost acceptabilă şi cadrele medicale s-au purtat foarte frumos cu noi”, a completat artista, potrivit sursei menționate.