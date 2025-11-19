„Coșmarul” Eduard Novak a devenit realitate pentru cluburile din SuperLiga!

ADVERTISEMENT

Moment important pentru sportul din România. Ordinul Ministerului Sportului 500/2022, emis de fostul ministru Eduard Novak, a fost inclus direct în lege. Concret, toate cluburile din România, la toate sporturile, sunt acum obligate să folosească cel puțin 40% sportivi români în meciurile organizate pe teritoriul țării.

Lovitură pentru cluburile din România. A fost adoptată Legea Novak

La sfârșitul lunii septembrie, senatorii au respins propunerea inițiată de deputatul AUR Ciprian Paraschiv, iar votul s-a mutat în Camera Deputaților, unde a trecut cu o largă majoritate, mai precis 239 de voturi pentru, din cei 282 de deputați prezenți.

ADVERTISEMENT

Această hotărâre a devenit oficial obligatorie abia în momentul în care ordinul emis de a fost introdus direct în Legea Educației Fizice și Sportului. În forma inițială, ordinul lui Eduard Novak nu avea putere de sancționare, era doar o recomandare administrativă, fără mecanisme clare prin care federațiile sau cluburile să poată fi amendate.

Ce prevede, de fapt, Legea Novak

Odată cu integrarea în lege, situația s-a schimbat radical. Toate cluburile din România, indiferent de sport, nivel competițional sau formă de organizare, sunt acum obligate ca minimum 40% dintre sportivii folosiți efectiv într-un meci oficial să fie români. Nu contează câți sunt în lot, ci câți intră pe teren, raportat la numărul total de jucători utilizați.

ADVERTISEMENT

Prin această modificare, regula devine nu doar obligatorie, ci și aplicabilă. Legea prevede sancțiuni clare:

ADVERTISEMENT

• amenzi pentru cluburile care nu respectă procentul

• posibilitatea ca federațiile să introducă și penalizări sportive

• obligativitatea raportării exacte a componenței echipei la fiecare joc

Sancțiuni până la 1.000.000 de lei pentru cluburile care nu respectă ordinul

Practic, ceea ce înainte era doar o inițiativă a ministrului, contestată în instanțe și ignorată de unele cluburi, devine acum o regulă legală, cu consecințe directe și controlată de stat. Din sezonul următor, orice echipă care nu folosește procentul minim de jucători români riscă sancțiuni, iar federațiile sunt obligate să o aplice fără excepție.

ADVERTISEMENT

Legea prevede și sancțiuni financiare extrem de dure pentru cluburile care nu respectă procentul Pentru persoanele juridice, amenzile pornesc de la 500.000 de lei și pot ajunge până la 1.000.000 de lei.

Cluburile din România au boicotat „Ordinul Novak”

În ultimii ani, conducătorii cluburilor din România, în principal cele de fotbal, au criticat această regulă. Automat, echipele trebuie să investească sume mult mai mari de bani în centrele de copii și juniori pentru a produce sportivi care să poată face parte din lot.

În plus, odată cu această hotărâre, cluburile din România se vor baza mai puțin pe jucătorii aduși din afara țării, întrucât vor avea un anumit plafon pe care nu mai au voie să îl depășească în ceea ce privește numărul maxim de străini.