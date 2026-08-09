Sport

Coșmarul FCSB continuă să facă ravagii! FK Auda, super performanță după ultimul meci din Letonia

FK Auda continuă forma excelentă după ce a eliminat-o pe FCSB din Conference League. Letonii au bifat o nouă victorie și se pregătesc de play-off.
Alex Bodnariu
09.08.2026 | 19:08
Cosmarul FCSB continua sa faca ravagii FK Auda super performanta dupa ultimul meci din Letonia
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FK Auda face victime pe bandă rulantă după 7-3 cu FCSB! Încă o victorie pentru letoni
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FK Auda merge ceas după ce a eliminat-o pe FCSB din preliminariile Conference League. Formația din Letonia traversează o perioadă excelentă și continuă seria rezultatelor pozitive atât în cupele europene, cât și pe plan intern. A ajuns la 6 victorii consecutive în toate competițiile, incluzând aici cele două cu FCSB din Conference League.

FK Auda face victime pe bandă rulantă după 7-3 cu FCSB! Încă o victorie pentru letoni

După succesul categoric obținut în dubla cu FCSB, scor 7-3 la general, FK Auda a făcut un prim pas important către play-off-ul Conference League. Letonii au câștigat prima manșă a dublei din turul trei preliminar, scor 1-0, în fața formației albaneze Dinamo City.

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Între cele două partide europene cu Dinamo City, FK Auda a jucat și un meci în campionat, acolo unde a întâlnit-o pe Jelgava. Echipa care a eliminat-o pe FCSB și-a continuat forma bună și s-a impus cu 1-0. Auda ocupă locul 3 în Letonia după primele 26 de etape.

Auda, cu un pas în play-off-ul Conference League

Pentru FK Auda urmează acum returul cu Dinamo City. Letonii vor încerca să profite de avantajul obținut în prima manșă și să continue parcursul european început cu eliminarea celor de la FCSB. Forma din ultimele partide le oferă motive serioase de optimism înaintea duelului decisiv cu formația din Albania.

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FCSB va juca în etapa cu numărul 4 din SuperLiga României, în deplasare, cu nou-promovata Sepsi Sfântu Gheorghe. Roș-albaștrii speră să obțină o victorie după ce, în runda precedentă, au remizat cu Farul Constanța pe propriul teren.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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