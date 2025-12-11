Sport
„Coșmarul” FCSB-ului a jucat la Feyenoord și îi sfătuiește pe roș-albaștri: „Să joace așa!”

FCSB dă piept cu Feyenoord în etapa a 6-a din „faza ligii” UEFA Europa League. Un fost jucător al olandezilor i-a pus în gardă pe roș-albaștri înaintea meciului de pe Arena Națională
Cristian Măciucă
11.12.2025 | 18:20
Cosmarul FCSBului a jucat la Feyenoord si ii sfatuieste pe rosalbastri Sa joace asa
Cornelis Petrus Ubbink se bucura dupa un gol marcat alaturi de David Mario Irimia si Ely Ernesto Lopes Fernandes in meciul de fotbal dintre Metaloglobus Bucuresti si FCSB, contand pentru Superliga Superbet, desfasurat pe Clinceni Arena din Clinceni, sambata 18 octombrie 2025. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Olandezul lui Metaloglobus, Desley Ubbink (32 de ani), a prefațat meciul FCSB – Feyenoord, din etapa a 6-a din Europa League. Mijlocașul central a făcut junioratul la echipa antrenată acum de Robin van Persie (42 de ani).

Desley Ubbink, avertisment pentru FCSB la meciul cu Feyenoord

FCSB dispută al șaselea meci din grupa principală de Europa League, contra celor de la Feyenoord, joi, 11 decembrie, de la ora 22:00, pe Arena Națională. Campioana României e pe locul 31, cu trei puncte, și e departe de „primăvara europeană”.

Echipa lui Charalambous are un parcurs modest și în SuperLiga. Este pe poziția a 10-a după 19 etape, cu 25 de puncte, la trei lungimi de play-off. FCSB a pierdut inclusiv cu nou-promovata Metaloglobus, scor 1-2, unul dintre goluri fiind marcate de Ubbink.

„Cred că FCSB ar trebui să joace puțin mai agresiv pentru că echipelor din Țările de Jos nu le place când adversarul prestează un joc agresiv. Totuși, în opinia mea, va fi un meci foarte dificil pentru FCSB.

Cred că trebuie să ne așteptăm la foarte multe din partea suporterilor lui Feyenoord. Echipa are cei mai fanatici suporteri, aceștia fiind recunoscuți în toată lumea.

 Cred că ar trebui să vă așteptați ca sectorul oaspeților să fie incendiar. Voi fi prezent la meci!”, a declarat Desley Ubbink, pe canalul de Instagram al lui Metaloglobus. – vezi VIDEO

Ubbink a fost junior la Feyenoord

Desley Ubbink a ajuns în România în vara lui 2021, când UTA l-a transferat liber de contract după despărțirea de polonezii de la Podbeskidzie.

În țara noastră, mijlocașul în vârstă de 32 de ani a mai jucat pentru Corvinul Hunedoara, FC Bihor și, acum, Metaloglobus.  Născut la Roosendaal, pe 15 iunie 1993, Desley Ubbink a făcut până anul 2007 junioratul la Feyenoord Rotterdam.

4,75 e cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Feyenoord
