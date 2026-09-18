Sport

Polonia a anunțat lotul pentru meciul cu România! „Tricolorii” nu scapă de „coșmarul” Lewandowski

Selecționerul Poloniei, Jan Urban, a anunțat lotul pe care se va baza pentru meciurile din Liga Națiunilor. Pe 2 octombrie, „vulturii” vor întâlni România la Varșovia.
Bogdan Mariș
18.09.2026 | 19:15
Polonia a anuntat lotul pentru meciul cu Romania Tricolorii nu scapa de cosmarul Lewandowski
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Robert Lewandowski (38 de ani) este inclus în lotul Poloniei pentru meciul cu România. FOTO: Hepta
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Polonia a ratat dramatic calificarea la Cupa Mondială, fiind învinsă de Suedia în finala barajului, însă chiar și în acest context Federația a decis să meargă în continuare pe mâna selecționerului Jan Urban (64 de ani). Vineri, tehnicianul a anunțat lotul pe care se va baza pentru primele 4 meciuri din grupa de Liga Națiunilor, din care face parte și România.

Polonia a anunțat lotul pentru meciul cu România

Al treilea meci pe care „tricolorii” lui Gică Hagi îl vor disputa în grupa de Liga Națiunilor va fi cel din Polonia, iar partida care va avea loc la Varșovia se anunță a fi una foarte complicată pentru naționala României. Polonezii contează pe fotbaliști din Premier League, Serie A, Ligue 1 și Bundesliga, iar „vârf de lance” va fi în continuare Robert Lewandowski (38 de ani).

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Deși a semnat cu gruparea americană Chicago Fire după despărțirea de Barcelona, cel mai bun marcator din istoria Poloniei nu a renunțat la echipa națională. Lewandowski s-a aflat pe teren în ultima victorie pe care România a obținut-o contra Poloniei, în 2009, dar apoi a avut evoluții fabuloase în cele două meciuri din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2018.

În partida tur, disputată pe Arena Națională în noiembrie 2016, Lewandowski a reușit o „dublă”, iar Polonia s-a impus cu 3-0. La Varșovia, în iunie 2017, polonezii au învins cu 3-1, toate golurile fiind înscrise de marele atacant. Din lotul actual al României s-au aflat pe teren în acel meci Răzvan Marin și Nicolae Stanciu.

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Lotul Poloniei pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor

  • Portari: Marcin Bułka (NEOM SC), Kamil Grabara (Juventus), Mateusz Kochalski (Wieczysta Cracovia)
  • Fundași: Jan Bednarek (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa), Tomasz Kędziora (Dynamo Kiev), Jakub Kiwior (FC Porto), Wojciech Mońka (Lech Poznań), Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05), Tymoteusz Puchacz (Sabah Baku), Przemysław Wiśniewski (Widzew Łódź), Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Białystok)
  • Mijlocași: Przemysław Frankowski (Stade Rennais FC), Jakub Kamiński (SL Benfica), Wiktor Nowak (Slavia Praga), Filip Rózga (Sturm Graz), Michał Skóraś (RC Lens), Bartosz Slisz (Brondby), Sebastian Szymański (Stade Rennais FC), Kacper Urbański (Górnik Zabrze), Nicola Zalewski (Atalanta BC), Piotr Zieliński (Inter Milano)
  • Atacanți: Adrian Benedyczak (Kasimpașa), Robert Lewandowski (Chicago Fire), Karol Świderski (Widzew Łódź), Mateusz Żukowski (1. FC Magdeburg)

Ce a declarat selecționerul Poloniei

Jan Urban a vorbit despre primele 4 meciuri pe care Polonia le va disputa în Liga Națiunilor. „Avem o provocare în față, întrucât vom disputa 4 meciuri în 11 zile. Va trebui să gestionăm jucătorii cu chibzuință, ținând cont de cât a jucat fiecare, precum și de vârsta lor. Vom vedea cum evoluează situația și dacă vor fi toți disponibili.

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Cu atâtea meciuri, pot apărea eliminări, cartonașe sau alte situații neprevăzute. Totul se poate schimba. Vom face câteva simulări, pornind de la premisa că vom juca în acest mod. Totuși, situația ne poate obliga adesea să facem planuri care nu se concretizează, iar noi va trebui să le modificăm din mers”, a afirmat tehnicianul, conform site-ului oficial al Federației.

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