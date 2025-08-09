Coșmarul lui Sorin Cârțu, delegat la Universitatea Craiova – Hermannstadt: „Antipatia e clară”

CCA a delegat la Universitatea Craiova – Hermannstadt un arbitru care îi va nemulțumi pe olteni.

Cine arbitrează Universitatea Craiova – Hermannstadt

CCA a publicat lista cu arbitrii care vor oficia meciurile de duminică, 10 august, din etapa a 5-a a SuperLigii. Este și cazul duelului dintre

Deși oficialii Univeristății Craiova l-au criticat în nenumărate rânduri, Andrei Chivulete (38 de ani) a fost alesul CCA pentru partida din Bănie. „Centralul” bucureștean va fi ajutat de la cele două linii de asistenții Valentin Avram și Adrian Vornicu.

Rolul celui de-al patrulea oficial va fi îndeplinit de George Călin Roman, în timp ce în camera VAR se vor afla Cristina Trandafir și Raul Ghiciulescu.

Pentru Chivulete, acesta va fi doar al doilea meci arbitrat în SuperLiga, sezonul 2025-2026. El s-a mai aflat la centru la confruntarea Farul – Oțelul 3-2.

Sorin Cârțu a dat deja de pământ cu „centralul” de la meciul de duminică

Este însă și pentru a doua oară când Andrei Chivulete e delegat la un meci al Universității Craiova din actuala stagiune. El s-a aflat în cabina VAR la Atunci, duelul de la Arad a fost „fluierat” de un alt „dușman” al oltenilor, Marian Barbu. Oltenii au acuzat brigada că a acordat penalty ușor pentru gazde și că partida a fost prelungită mult prea mult.

„Barbu ca Barbu, dar Chivulete ce a făcut la VAR? Penalty-ul a fost acordat foarte ușor, Mogoș nu are nicio intenție să faulteze! Chivulete este la VAR, care a mai dat încă o dată un penalty contra noastră într-un meci cu Farul, asta în situația în care jucătorul a șutat peste bară, a venit unul cu o intrare întârziată… Dar faza se consumase!

Așa a fost și aici, a fost o centrare care nu și-a atins rezultatul și care nu a influențat alunecarea jucătorului nostru, pentru că s-a făcut departe! Trebuia să meargă faza mai departe. Nici nu am mai comentat, era 3-0 și am zis că se face 3-1, dar uite cât contează! Ai băgat în joc o echipă.

„S-au făcut rapoarte împotriva mea pentru că am spus de Chivulete că ‘a făcut un arbitraj șmecheresc’”

„Să nu mai vorbim că Barbu nu a dat din prima penalty la Baiaram. (n.r. – Ți s-a părut un arbitraj ostil?) Nu că mi se pare, cu Barbu nu mi se pare. De ce spun asta? Sunt făcute niște statistici, unde se vede că punctele noastre cele mai multe sunt pierdute cu Barbu și cu Bîrsan. Pot spune că nu e o surpriză ceea ce a făcut Barbu.

Trebuia să anuleze galbenul la Baiaram și să îi dea galben lui Benga de la UTA. Benga, după aia, când îl faultează pe Ivan și ia galben, o să primească roșu! Joci din prima repriză 11 contra 10.

Antipatia lui Barbu și Bîrsan, pe care am spus-o tot timpul, din punct de vedere al statisticilor, este clară. Sunt Barbu, Bîrsan și Chivulete… S-au făcut rapoarte împotriva mea pentru că am spus de Chivulete că ‘a făcut un arbitraj șmecheresc’. Îi aduc aminte și acum, e al doilea penalty pe care îl dă împotriva noastră pe faze care nu mai reprezentau nimic”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.