Sport

„Coșmarul lui Vinicius”! Andrei Rațiu, elogiat în Marca înainte de Rayo Vallecano – Real Madrid

Înainte de partida Rayo Vallecano - Real Madrid, presa iberică a analizat precedentele dueluri dintre Andrei Rațiu și Vinicius Junior, internaționalul român fiind caracterizat drept „coșmarul” starului brazilian.
Bogdan Mariș
08.11.2025 | 22:06
Presa din Spania a analizat duelurile dintre Andrei Rațiu și Vinicius. FOTO: colaj Fanatik
Duminică, de la ora 17:15, Rayo Vallecano va primi vizita liderului din La Liga, Real Madrid, în etapa a 12-a a campionatului. Pentru Andrei Rațiu va fi o nouă oportunitate de a impresiona într-un duel cu Vinicius Junior, fundașul român fiind caracterizat de presa din Spania drept „marele coșmar” al starului brazilian.

Andrei Rațiu, „marele coșmar” al lui Vinicius

Vinicius Junior se numără printre cei mai importanți jucători de la Real Madrid, însă partidele cu Rayo Vallecano au fost tot timpul complicate pentru starul brazilian. În opt meciuri, acesta a reușit să marcheze doar un singur gol, chiar în ultima întâlnire directă, disputată în luna martie a acestui an și încheiată cu scorul de 2-1 pentru Real.

Jurnaliștii de la Marca au scos în evidență faptul că Vinicius a avut tot timpul probleme când l-a avut ca adversar direct pe Andrei Rațiu, cel mai rapid fotbalist din La Liga, caracterizându-l pe român drept „marele coșmar” al sud-americanului. „Vinicius a câștigat patru meciuri contra lui Rayo Vallecano, trei s-au încheiat la egalitate și a pierdut doar unul. Pe ‘Vallecas’ a câștigat o dată, a pierdut o dată și două partide s-au încheiat la egalitate, însă el nu a reușit să marcheze niciodată.

În ultimele sezoane, s-a confruntat și cu Andrei Rațiu, într-un duel al ‘viteziștilor’. Dacă există un jucător puțin mai rapid decât brazilianul, acela este românul, care, conform unui studiu, este cel mai rapid jucător din primele cinci campionate ale Europei, cu o viteză de 34.7 kilometri pe oră, depășindu-i pe Raoul Bellanova (Atalanta, 34.6 km/h) și Pedro Neto (Chelsea, 34.6 km/h)”, au notat ibericii.

Scandal major la Rayo înainte de partida cu Real Madrid

Rayo traversează un moment pozitiv din punct de vedere al rezultatelor, având 6 victorii, o remiză și un singur eșec (unul dur însă, 0-4 cu Villarreal) în ultimele 8 partide oficiale disputate în toate competițiile. Joi, gruparea din La Liga a obținut o victorie dramatică în Conference League, 3-2 cu Lech Poznan, revenind de la 0-2.

Cu toate acestea, atmosfera din jurul partidei a fost una extrem de tensionată, iar Andrei Rațiu a fost implicat la rândul său. Fotbalistul pe care fundașul român l-a înlocuit în minutul 55, Ivan Balliu, a intrat într-un conflict verbal cu antrenorul echipei, Inigo Perez, iar la finalul jocului tehnicianul a plecat imediat de la stadion, fără să ia parte la conferința de presă.

