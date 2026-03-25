Coșmarul naționalei României, la mâna lui Istvan Kovacs! Decizia FIFA

Istvan Kovacs (41 de ani) va conduce meciul dintre naționalele Ţării Galilor şi Bosniei-Herţegovina, de joi, 26 martie, ora 21:45, din semifinalele barajului de calificare la Cupa Mondială din 2026, a anunţat Federaţia Română de Fotbal, marţi, p

Istvan Kovacs arbitrează Țara Galilor – Bosnia-Herțegovina

Brigada condusă de Istvan Kovacs va fi completată de arbitrii asistenţi Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, în timp ce germanul Tobias Stieler a fost delegat ca al patrulea arbitru. Olandezul Dennis Higler va oficia din camera VAR. Partida se va disputa pe Cardiff City Stadium, joi 26 martie, de la ora 21:45, iar câştigătoarea acestei semifinale va juca împotriva Italiei sau Irlandei de Nord pentru un loc la turneul final din această vară, din SUA, Canada şi Mexic.

Bosnia-Herțegovina, formația oaspete de pe Cardiff City Stadium, este Cele două selecționate au fost adversare în grupa din preliminariile World Cup 2026. „Tricolorii” au pierdut de fiecare dată împotriva bosniacilor, 0-1, la București, și 1-3, la Zenica.

Cum l-au numit bosniacii pe Istvan Kovacs

La scurt timp după ce bosniacii au văzut alegerea FIFA pentru acest duel, jurnaliștii de la Sarajevo au titrat: „Arbitrul român experimentat face dreptate în meciul Țara Galilor – Bosnia și Herțegovina”. Istvan Kovacs este singurul arbitru român care are în palmares patru finale de cupe europene: Supercupa Europei, finala UEFA Champions League, finala Europa League și finala Conference League.

„Cât despre Kovacs, acesta este arbitru FIFA din 2018. Sezonul trecut, a arbitrat finala Ligii Campionilor în care PSG a învins-o pe Inter cu 5-0. Arbitrul român a arbitrat și echipa noastră națională în trecut.

El a condus meciul din Liga Națiunilor din 2020 dintre Bosnia și Herțegovina și Olanda, care s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. De asemenea, a arbitrat echipa noastră U-21 împotriva Greciei (4-0) și echipa noastră U-19 împotriva Macedoniei de Nord (4-2)”,