Coșmarul pe care l-a trăit Universitatea Craiova în ultimii ani în Cupa României Betano! Nu a câștigat cu nicio echipă din ligile inferioare

Universitatea Craiova întâlnește Metalul Buzău în prima etapă din grupele Cupei României Betano, partida fiind programată joi, de la ora 18:30. Se anunță un meci complicat pentru olteni, care au un palmares sub așteptări cu echipele din ligile inferioare în ultimii ani.

Coșmarul pe care l-a trăit Universitatea Craiova în ultimii ani în Cupa României Betano! Nu au câștigat cu nicio echipă din ligile inferioare

Metalul Buzău, Petrolul Ploiești și FCSB sunt adversarele pe care le are Universitatea Craiova în grupa Cupei României Betano. Oltenii și-au pus în gând să plece cu cele trei puncte din Crâng, însă misiunea „alb-albaștrilor” nu este una ușoară.

ADVERTISEMENT

nu a câștigat pe terenul unei echipe din ligile inferioare în ultimii doi ani în Cupa României Betano. Coșmarul „alb-albaștrilor” cu formațiile din Liga 3 sau Liga 2 a început pe 9 noiembrie 2022, la Zlatna.

CS Ocna Mureș a scos un rezultat de egalitate uriaș cu Universitatea Craiova în Cupa României Betano și a declanșat un scandal imens la gruparea din Bănie. Mirel Rădoi i-a exclus din lotul „alb-albaștrilor” pe Andrei Ivan, Jovan Markovic, Ionuț Vînă și Sergiu Hanca după 1-1 cu formația din Liga 3.

ADVERTISEMENT

Cele două puncte pierdute la Zlatna i-a costat calificarea pe „alb-albaștri” în acel sezon. Universitatea Craiova a terminat grupa pe locul patru, în spatele unor formații precum FC Hermannstadt, FC Argeș și Minaur Baia Mare.

Nici în sezonul următorul din Cupa României Betano nu a reușit să câștige cele trei puncte cu CS Tunari, echipă de Liga 2 în acel moment. Oltenii au fost conduși cu 1-0 până în minutul 90, însă Jovan Markovic i-a salvat pe „alb-albaștri”.

ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă nu l-a ascultat pe Mihai Rotaru! Ce schimbări pregătește în primul „11” din Cupa României Betano

Costel Gâlcă a hotărât să le ofere minute fotbaliștilor care au jucat mai puțin în SuperLiga la meciul din Cupa României Betano de la Buzău, deși Mihai Rotaru i-a transmis ca vrea să abordeze meciul la seriozitate maximă.

„Cupa o abordăm foarte serios. Nu știu cum o va aborda Costel, eu știu cum aș aborda-o eu. Cupa trebuie tratată cu cel mai bun 11. Cum o va aborda el este una, dar eu aș da totul pentru Cupă”, a spus Rotaru la DigiSport.

ADVERTISEMENT

FANATIK a anunțat în exclusivitate că . Alexandru Cicâldău și Iago Lopez o să fie și ei titulari la gruparea din Bănie în Cupa României Betano.

Cum ar putea arăta primul „11” al Universității Craiova cu Metalul Buzău: Silviu Lung Jr.– Iago Lopez, Gjoko Zajkov, Grego Sierra, Basilio Ndong – Mihai Capațînă, Alex Cicâldău –Luis Paradela, Lyes Houri, Ștefan Bană – Jovo Lukic.

Mihai Rotaru nu se gândește să-l dea afară pe Gâlcă: „Nu am fost să caut antrenori”

Mihai Rotaru a anunțat ce decizie a luat în privința lui Costel Gâlcă după Farul Constanța – Universitatea Craiova, scor 3-1. Acționarul „alb-albaștrilor” nu se gândește să-l dea afară pe fostul tehnician de la FCSB.

„Nu s-a luat în calcul schimbarea antrenorului, am avut o discuție în Consiliu de Administrație, astăzi și ieri. Nu se ia în calcul. Suntem într-un moment greu, dar nu din seara aceasta, ci de opt etape. Nu am fost să caut antrenori, nu am altă variantă.

E dureros ce se întâmplă, e clar că trebuie să se schimbe unele lucruri, dar nu antrenorul. În acest moment trebuie să ne resetăm cu toții, pentru că unul dintre lucrurile care mi s-au reproșat în ultimii ani este că nu am avut un director sportiv.

Modelul de conducere al unui club de fotbal pe care eu l-am adoptat la vremea respectivă și a început cu Devis Mangia a fost modelul englezesc, în care echipa este condusă de către antrenorul manager”, a spus Mihai Rotaru.