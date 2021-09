Andrei Dascălu de la Survivor a trecut prin momente greu de descris după terminarea concursului. Pentru că nu a avut acces la telefon, sportivul nu a știut că tatăl său este grav bolnav, ba chiar a ajuns și la spital.

Acesta a declarat că problemele de sănătate ale tatălui său au fost foarte grave, dar acum din fericire se simte mult mai bine.

Andrei Dascălu a fost unul dintre cei mai iubiți și apreciați concurenți de la Survivor România, concurs în care a reușit să ocupe locul al doilea.

Coșmarul prin care a trecut Andrei Dascălu de la Survivor. Ce i s-a întâmplat tatălui său

Andrei Dascălu a acordat un interviu emoționant pentru cancan.ro. a povestit prin ce a trecut familia sa în lunile în care el a fost în jungla dominicană. Tatăl său s-a îmbolnăvit și a ajuns la spital, dar el nu a știut. A primit veștile proaste care l-au șocat imediat după marea finală.

“Prima veste pe care am primit-o după Survivor a fost cea că tatăl meu este internat. Eu nu știam de ce, nu înțelegeam ce s-a întâmplat.

A fost foarte greu. Tatăl meu continuă tratamentele, iar mama lucrează, Sper să nu mai trecem prin ce am trecut”, a spus Andrei Dascălu, pentru

De ce au decis părinții lui Andrei să plece din România

Andrei Dascălu locuiește în Marea Britanie. a locuit foarte puțin timp în România, chiar dacă și-ar fi dorit ca lucrurile să stea altfel. La vârsta de doi ani a părăsit țara.

Părinții lui Andrei au decis să plece din România în urmă cu mai mulți ani. O perioadă au locuit în Turcia, apoi s-au mutat în Spania. După un timp au decis să se stabilească în Anglia. Sportivul și-ar fi dorit să rămână în Spania, pentru că acolo simte că este inima lui.

Andrei mai are un singur vis acum. Să devină campion la box.

“Am locuit în Turcia câțiva ani. Am revenit în țară atunci când s-a născut sora mea și ulterior, când ea avea un an, am plecat în Spania, unde am locuit zece ani.

Școala și liceul le-am făcut în Spania, acolo era casa mea. În 2014 tatăl meu a plecat în Anglia, iar noi am rămas în Spania.

Eu am fost singurul care nu și-a dorit să se mute, pentru că viața mea era în Spania. Acolo erau inima și sufletul meu”, a mai spus sportivul.