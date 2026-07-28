Coșmarul României a fost în centrul atenției înainte de U Craiova – Levski Sofia. Nasko Sirakov, prezent în Bănie pentru marele meci. Video

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Nasko Sirakov (64 de ani), fostul mare fotbalist bulgar, este în prezent președintele lui Levski Sofia și, în mod evident, a făcut deplasarea alături de restul delegației clubului pe care îl reprezintă în Bănie pentru meciul de miercuri seară cu Universitatea Craiova, manșa secundă a turului doi preliminar din UEFA Champions League.

Nasko Sirakov a ajuns în Bănie pentru meciul U Craiova – Levski Sofia

În turul de săptămâna trecută de la Sofia, bulgarii au câștigat cu scorul de 1-0. a deplasat la Craiova o delegație foarte numeroasă, formată, în mod evident, din jucători, staff tehnic și conducători, dar și din sponsori, jurnaliști și foști mari fotbaliști ai echipei. Bulgarii au ajuns în Bănie marți în jurul orei 11:30 cu un charter și vor pleca înapoi imediat după meciul de miercuri seară, urmând ca decolarea să se petreacă în mod normal în jurul miezului nopții.

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Echipa s-a cazat la Hotel Prestige, în vreme ce oficialii, sponsorii și invitații au camere rezervate la Ramada. Au salutat cu „Samo Levski” („Numai Levski”, deviza clubului și principala scandare a suporterilor) și au transmis că echipa lor se va impune și în această partidă retur, însă mai clar de data aceasta, mai exact cu scorul de 3-0.

Toate privirile au fost atrase de momentul în care și-a făcut apariția Nasko Sirakov. Fostul atacant este unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria lui Levski, în prezent președintele clubului, după cum s-a notat anterior, dar și unul dintre cei mai reprezentativi jucători din istoria Bulgariei per total. De-a lungul carierei sale de fotbalist, a mai evoluat și în Spania, la Real Zaragoza și Espanol, dar și în Franța, la Lens. În Bulgaria, a mai jucat și la Spartak Varna, Haskovo, Botev Plovdiv și Slavia Sofia, club de la care s-a retras din activitatea de fotbalist profesionist în vara anului 1998.

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Cum a devenit Nasko Sirakov „coșmarul” României în noiembrie 1991

La echipa națională a jucat ultimul său meci chiar contra României. S-a întâmplat la EURO 1996, în acel 1-0 pentru bulgari de la Newcastle din faza grupelor, ca urmare a golului marcat de legendarul Hristo Stoichkov încă din minutul 3. Atunci, Sirakov a fost rezervă și a fost introdus pe teren pe parcurs. Mai mult, legenda lui Levski Sofia a reușit chiar să și marcheze pentru Bulgaria împotriva României.

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Pe data de 20 noiembrie 1991, în preliminariile pentru EURO 1992, la Sofia, pe „Vasil Levski”, cele două echipe au terminat la egalitate, scor 1-1, goluri marcate de Sirakov în minutul 55, respectiv Adrian Popescu în minutul 31. Ca urmare a acestui rezultat, România a ratat atunci calificarea la turneul final.

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