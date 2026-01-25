Coșmarul României rupe plasele și la noua sa echipă! Gol la debut după doar 20 de minute pe teren. Video

ADVERTISEMENT

Edin Dzeko este de neoprit și la 40 de ani. Coșmarul României de la Zenica va schimba prefixul în doar două luni, însă continuă să fie o mașinărie de goluri. Transferat în această iarnă de la Fiorentina la Schalke, bosniacul a înscris la debut după doar 20 de minute pe teren.

Edin Dzeko, gol la debut pentru Schalke. A avut nevoie de doar 20 de minute pentru a marca

Edin Dzeko este unul dintre cei mai mari atacanți pe care estul Europei i-a dat în ultimele două decenii, iar România a simțit acest lucru pe pielea ei. Deși a ajuns la o vârstă foarte înaintată pentru un fotbalist, bosniacul continuă să aibă același simț dezvolutat al golului.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă viteza și agilitatea sa nu mai sunt ca atunci când avea 25 de ani, Dzeko compensează prin experiență, poziționare și simțul porții. După singura experiență nereușită din cariera sa de la Fiorentina, atacantul s-a transferat în Bundesliga 2, la Schalke, echipă care pare pe drumul cel bun pentru o revenire pe prima scenă a fotbalului german.

Dzeko a înscris pentru Schalke încă din prima sa apariție, deși a intrat de pe banca de rezerve când tabela arăta 0-2 în meciul de acasă contra lui Kaiserslautern. Introdus în minutul 67, atacantul bosniac a înscris după doar 20 de minute, iar trei minute mai târziu echipa sa a reușit să egaleze și să obțină un punct dintr-un meci care nu mai dădea nicio speranță fanilor.

ADVERTISEMENT

EDİN DZEKO'NUN SCHALKE KARİYERİNDEKİ İLK GOLÜ | — Schalke 04 Türkiye 🇹🇷 (@schalketurkiye)

Dzeko a pornit recitalul și împotriva României

România a ratat ocazia de a merge la barajul pentru Campionatul Mondial dintr-o poziție mult mai avantajoasă, după ce a pierdut al doilea loc din grupa preliminară. iar la pauza meciului totul părea conform planului.

ADVERTISEMENT

Bîrligea a deschis scorul în prima repriză, iar naționala lui „Il Luce” a pornit în avantaj în a doua jumătate. La puțin timp de la reluarea partidei, Dzeko a profitat de haosul din interiorul careului României și a restabilit egalitatea. iar bosniacii au câștigat partida cu 3-1, lăsând România doar pe locul al treilea.