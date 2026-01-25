Sport

Coșmarul României rupe plasele și la noua sa echipă! Gol la debut după doar 20 de minute pe teren. Video

Fotbalistul care a pornit calvarul României de la Zenica continuă să înscrie și la aproape 40 de ani! Noua sa echipă a revenit pe tabelă după ce atacantul a înscris la debut
Ciprian Păvăleanu
25.01.2026 | 18:59
Edin Dzeko, coșmarul României, a marcat la debutul său pentru Schalke 04. Foto: Sportpictures.eu
Edin Dzeko este de neoprit și la 40 de ani. Coșmarul României de la Zenica va schimba prefixul în doar două luni, însă continuă să fie o mașinărie de goluri. Transferat în această iarnă de la Fiorentina la Schalke, bosniacul a înscris la debut după doar 20 de minute pe teren.

Edin Dzeko, gol la debut pentru Schalke. A avut nevoie de doar 20 de minute pentru a marca

Edin Dzeko este unul dintre cei mai mari atacanți pe care estul Europei i-a dat în ultimele două decenii, iar România a simțit acest lucru pe pielea ei. Deși a ajuns la o vârstă foarte înaintată pentru un fotbalist, bosniacul continuă să aibă același simț dezvolutat al golului.

Chiar dacă viteza și agilitatea sa nu mai sunt ca atunci când avea 25 de ani, Dzeko compensează prin experiență, poziționare și simțul porții. După singura experiență nereușită din cariera sa de la Fiorentina, atacantul s-a transferat în Bundesliga 2, la Schalke, echipă care pare pe drumul cel bun pentru o revenire pe prima scenă a fotbalului german.

Dzeko a înscris pentru Schalke încă din prima sa apariție, deși a intrat de pe banca de rezerve când tabela arăta 0-2 în meciul de acasă contra lui Kaiserslautern. Introdus în minutul 67, atacantul bosniac a înscris după doar 20 de minute, iar trei minute mai târziu echipa sa a reușit să egaleze și să obțină un punct dintr-un meci care nu mai dădea nicio speranță fanilor.

Dzeko a pornit recitalul și împotriva României

România a ratat ocazia de a merge la barajul pentru Campionatul Mondial dintr-o poziție mult mai avantajoasă, după ce a pierdut al doilea loc din grupa preliminară. „Tricolorii” au fost în duel direct cu Bosnia & Herțegovina pentru această poziție, iar la pauza meciului totul părea conform planului.

Bîrligea a deschis scorul în prima repriză, iar naționala lui „Il Luce” a pornit în avantaj în a doua jumătate. La puțin timp de la reluarea partidei, Dzeko a profitat de haosul din interiorul careului României și a restabilit egalitatea. Drăguș a văzut cartonașul roșu 18 minute mai târziu, iar bosniacii au câștigat partida cu 3-1, lăsând România doar pe locul al treilea.

