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România încheie pe un onorabil loc 3 turneul EHF Euro Cup, organizat în Sala Polivalentă. , una dintre echipele de coşmar pentru noi în ultimii ani, reuşind să şteargă prestaţia slabă din a doua repriză a semifinalei cu Danemarca.

Cinci detalii din Sala Polivalentă după România – Ungaria 33-30

Ultimul succes al României în faţa Ungariei a venit la Campionatele Mondiale din 2019. Atunci, Neagu a transformat o aruncare de la şapte metri în ultima secundă şi a adus victoria cu 28-27. A urmat un şir de cinci eşecuri consecutive, întrerupt duminică, în Sala Polivalentă.

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Este o victorie de moral în faţa unei forţe a Europei. FANATIK a fost la meciul din Sala Polivalentă şi vă prezintă cinci detalii care au adus victoria României în faţa Ungariei, cu două luni şi o săptămână înaintea debutului Campionatului European.

1. Revenirea Cristinei Laslo. Ungaria a început mai bine meciul, dar intrarea lui Laslo în teren a schimbat soarta partidei. Centrul Dunării Brăila a arătat o formă de top şi a dat semnalul revenirii şi apoi al victoriei. A marcat şapte goluri din nouă aruncări şi a servit excelent pivoţii: Ostase şi Pintea având muniţie datorită prestaţiei Cristinei Laslo. Des criticată în ultimul timp, handbalista a demontrat că poate să fie un om cheie la Euro.

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2. A funcţionat apărarea. România, sub conducerea lui Ovidiu Mihăilă, a avut probleme în defensivă. În meciul cu Ungaria, lucrurile au stat diferit. Maghiarele au fost deseori în dificultate şi lipsite de soluţii pe faza de atac şi asta datorită apărării noastre. Când defensiva a fost depăşită, a intervenit Bianca Curmenţ, care a prins o zi de graţie: 13 parade din 39 de şuturi, un procentaj de 33,33%.

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3. Ovidiu Mihăilă. Selecţionerul a ştiut să gestioneze eşecul cu Danemarca şi repriza a doua dezastruoasă, în care „tricolorele” au marcat patru goluri. , iar „tricolorele” au arătat o altă faţă în meciul cu Ungaria, obţinând o victorie de moral înaintea Campionatului European.

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4. O altă atitudine în repriza secundă. Spre deosebire de meciul cu Danemarca, în care România a fost pulverizată în repriza secundă, reuşind să marcheze doar patru goluri, cu Ungaria, „tricolorele” au arătat o altă atitudine. Agresive, lucide, handbalistele noastre au reuşit să preia conducerea în minutul 32 şi chiar dacă au fost egalate cu un sfert de oră înainte de final, nu au cedat şi s-au desprins decisiv.

5. Public puţin, dar gălăgios. Sala Polivalentă a fost pe jumătate plină în ambele zile ale turneului, dar fanii au fost alături de România şi au încurajat echipa din primul până în ultimul minut. Suporterii au pus presiune pe adversar şi şi-au făcut simţită prezenţa foarte apăsat în momentele grele.

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Ce urmează pentru naţionala României în drumul spre Euro!

Naţionala antrenată de Ovidiu Mihăilă va mai avea două acţiuni până la Campionatul European din luna decembrie. „Tricolorele” vor avea un stagiu de pregătire în Croaţia, în luna octombrie.

Apoi, înaintea turneului final vor fi două meciuri de pregătire la Cluj-Napoca în compania naţionalei Poloniei şi Federaţia încearcă să mai oficializeze un meci amical cu naţionala Angolei, înaintea turneului final.

România debutează la Campionatul European pe data de 4 decembrie, împotriva Norvegiei, campioana en-titre. Apoi, „tricolorele” vor juca pe 6 şi 8 decembrie cu Macedonia de Nord şi Elveţia. În grupele principale, România şi Norvegia au şanse să fie alături de Ungaria, Muntenegru, Danemarca şi Spania.