Coşmarul trăit de Dănciulescu după transferul de la Steaua la Dinamo: “A fost înjurat 6 luni! Voia să plece”

Ionel Dănciulescu a avut o perioadă grea după transferul de la Steaua la Dinamo. Giovanni Becali a povestit cum a reușit să se împace Danciu cu galeria "câinilor".
Sebastian Coleasa
04.12.2025 | 21:44
Coșmarul trăit de Dănciulescu la Dinamo. Sursa Foto: Colaj FANATIK
La Giovanni Show, Ioan Becali a vorbit despre coșmarul trăit de Dănciulescu la Dinamo după transferul de la Steaua. Ce a spus Giovanni Becali despre idolul din Ștefan cel Mare și perioada grea trăită în „Groapă”.

Coşmarul trăit de Dănciulescu după transferul de la Steaua la Dinamo

Ionel Dănciulescu nu a avut parte de liniște după transferul de la Steaua la Dinamo. Galeria de atunci a „câinilor” nu l-a acceptat pe Danciu după venirea de la marea rivală, iar tratamentul era pe măsura urii pe care suporterii i-o purtau atacantului.

Giovanni Becali a povestit cum a fost perioada respectivă și cum a reușit Dănciulescu să devină idol la Dinamo. Totodată, povestea lui Ioan Becali a fost ca un sfat pentru Vladislav Blănuță care trece printr-o perioadă similară la Dinamo Kiev.

„Dănciulescu a avut o perioadă grea la Dinamo după ce a venit la Steaua. A fost înjurat 6 luni și a vrut să plece, pentru că nu mai rezista. M-am întâlnit cu toate galeriile și am vorbit cu ei despre situația asta. Când eram președinte la Dinamo mă sunau și mă înjurau.

Am vrut să merg cu niște băieți la ei să le arăt eu bătăi și înjurături. Așa a făcut și Gigi cu Jean Pavel și apoi s-a liniștit. Eu când m-am dus peste cei de la Dinamo le-am zis să ne vedem la mine la birou să stăm de vorbă.

Cum au ajuns fanii lui Dinamo să îl iubească pe Dănciulescu

Au venit Tararache, Elias și încă vreo 4-5. Le-am luat telefoanele și le-am zis că nu mai primesc niciun telefon și niciun ban, nimic. După am plecat de la echipă. Doar așa poți să faci cu oameni ca ăștia. 

Cu Dănciulescu m-am gândit să iau vreo 10 din ei să le arăt cum stă treaba. Altfel nu te înțelegi cu ei. Cu Dănciulescu s-au liniști când a început să dea goluri. Apoi a ajuns idol. S-au convins că e fotbalist”, a povestit Ioan Becali la Giovanni Show.

Coșmarul trăit de Dănciulescu la Dinamo

