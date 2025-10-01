Călătorie în timp pentru fostul jucător al lui Arsenal!? Și-a povestit coșmarul în direct: „A fost înfricoșător!”

Fostul internațional suedez Anders Limpar, care a petrecut patru ani la , a fost victima unei farse incredibile în 1997. Acesta a fost păcălit într-un mod uluitor de mai mulți „oameni de știință” aflați la bordul unui avion, care l-au convins că a călătorit în viitor.

ADVERTISEMENT

Fostul jucător al lui Arsenal a „călătorit prin timp”

Farsa, realizată de emisiunea suedeză Blasningen, a fost extrem de elaborată și costisitoare. Producția a închiriat un aeroport întreg și a angajat piloți militari, dar și actori care au jucat rolul de oameni de știință. Limpar s-a urcat într-un avion alături de prietenul său, Dan, iar pe parcursul zborului de la Goteborg la Stockholm, doi „oameni de știință” au susținut că au călătorit doi ani în viitor.

„Au fost 20 de oameni implicați, care au încercat să mă păcălească, iar eu am ‘luat momeala’. Bănuiesc că eram omul perfect pentru ei. Am crezut că zbor într-un fel de ‘mașină a timpului’, pentru că ne aflam pe un avion care plecase de la Goteborg către Stockholm”, a spus Anders Limpar, conform .

ADVERTISEMENT

Cum a fost păcălit fostul internațional

Limpar a descris mai apoi ce s-a întâmplat la bordul avionului. „Avionul a zburat în sus și în jos și au folosit avioane militare pentru a ne ghida către Stockholm. Pasagerii au auzit totul, iar controlorii de trafic aerian au spus că am apărut de nicăieri pe ecranele lor.

M-am gândit ‘Ce naiba se întâmplă?’, iar un ‘om de știință’ a spus ‘Am reușit!’. Ce ai reușit? ‘Am zburat doi ani în viitor’ ”, a rememorat fostul fotbalist. „Acum pot să râd, dar la acel moment, Doamne, a fost înfricoșător. I-au făcut ceva similar unui canadian cu doi ani înainte, iar el a avut nevoie de ajutor psihologic mai apoi, pentru că era într-o stare groaznică”, a continuat acesta.

ADVERTISEMENT

Farsa elaborată a avut și un element fotbalistic: „Norvegia a câștigat Cupa Mondială!?”

După ce avionul a aterizat, Limpar și amicul său au avut parte de mai multe surprize neplăcute, inclusiv una legată de fotbal: „Am crezut că am murit. Când am aterizat, ne-au spus că au fost înmormântări, pentru că au crezut că am murit. Ne-au arătat ziare, evident unele false, cu lucruri absurde care s-ar fi întâmplat.

ADVERTISEMENT

Ne-au spus că Norvegia a câștigat Cupa Mondială din 1998. ‘Ce naiba se întâmplă aici?’ Am văzut titlul și i-am spus amicului meu ‘Uite, uite! Norvegia a câștigat Cupa Mondială cât timp noi am lipsit’ ”.

Impactul real al farsei: „Am devenit o glumă”

După ce a fost victima acestei farse, Anders Limpar a fost ironizat în țara natală. „Timp de mulți ani am fost furios, pentru că am devenit o glumă în Suedia. Nu mi s-a părut deloc amuzant. De aceea, când m-au întrebat dacă pot vinde farsa pe un DVD, nu am fost de acord”, a concluzionat fostul jucător al lui Arsenal.

ADVERTISEMENT

Cine este fotbalistul care a „călătorit prin timp”

Născut la Solna în septembrie 1965, Anders Limpar a evoluat pentru Brommapojkarna și Orgryte în țara natală la începutul carierei. Mai apoi, acesta a jucat pentru Young Boys (Elveția) și Cremonese (Italia), înainte de a face pasul către Arsenal în 1990. Mijlocașul a petrecut patru sezoane la formația din nordul Londrei, câștigând un titlu.

Acesta a rămas în Anglia mai apoi, unde a mai jucat pentru Everton și Birmingham City. După o ultimă experiență în străinătate, la Colorado Rapids (SUA), Limpar a revenit în Suedia, unde a mai jucat pentru AIK și Brommapojkarna înainte de a-și încheia cariera de fotbalist în 2002.

În perioada 1987-1996, mijlocașul de bandă a strâns 58 de selecții pentru naționala Suediei, marcând 6 goluri. Acesta a fost prezent la trei turnee finale, două de Cupă Mondială, în 1990 și 1994, și unul de Campionat European, în 1992. La mondialul american, Limpar a făcut parte din generația fabuloasă a Suediei, care a ocupat locul 3, însă a jucat doar în finala mică, fiind rezervă neutilizată în sferturi, când .