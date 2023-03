Coșmarul trăit de Gjoko Zajkov în timpul războiului din Ucraina: „Era foarte mult stres când auzeai sirenele. Întotdeauna am crezut în Dumnezeu”. Exclusiv

Gjoko Zajkov a fost transferat de Universitatea Craiova de la Vorskla Poltava în această iarnă, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Internaționalul din Macedonia de Nord care a fost la Euro 2020 a trăit momente de panică în războiul din Ucraina, însă credința l-a liniștit în momentele mai grele.

Gjoko Zajkov, concluzii după primele meciuri la Universitatea Craiova: „Campionatul este la un nivel foarte bun. Nu mă sperie adversarii”

Eugen Neagoe a reconstruit apărarea Universității Craiova, alegând să se bazeze pe cuplul de stoperi Raul Silva – Gjoko Zajkov. Internaționalul macedonean transferat în perioada de mercato din iarnă a bifat primele trei prezențe în tricoul „alb-albaștrilor”, iar adversarii din SuperLiga nu îl îngrijorează pe fundașul oltenilor.

În vârstă de 28 de ani, Gjoko Zajkov a declarat că nivelul campionatului românesc este unul bun și speră să termine cât mai sus cu în clasament. Cu trei etape înaintea sfârșitului sezonului regulat, oltenii sunt pe poziția a cincea, cu 45 de puncte.

„Mă simt foarte bine la Craiova, mă simt de parcă aș fi de mai mult timp aici. Totul este perfect, băieții m-au acceptat foarte bine și totul este ok. Campionatul este la un nivel foarte bun și în partidele cu FCSB și CFR Cluj am arătat bine, sper că vom urca cât mai sus în clasament cu Universitatea Craiova.

Nu mă sperie adversarii din campionat, dar îi respect atât cât trebuie. Condițiile celorlalte formații nu le cunosc, dar după derby-urile cu CFR Cluj și FCSB cred că am jucat un fotbal mai bun și noi avem jucători foarte buni. Nu îmi este frică când voi juca împotriva CFR Cluj, FCSB sau Rapid”, a declarat Gjoko Zajkov.

Gjoko Zajkov, amintiri de coșmar din Ucraina: „A fost foarte stresant în fiecare zi. Întotdeauna am crezut în Dumnezeu”

Gjoko Zajkov a evoluat în campionatul ucrainean înaintea transferului la Universitatea Craiova, iar fundașul alb-albaștrilor a povestit despre momentele de teamă din timpul războiului. Acesta a mărturisit că i-a fost mult mai ușor să treacă peste aceste clipe datorită credinței în Dumnezeu.

Tot în Ucraina a auzit și prima dată despre Universitatea Craiova. Gjoko Zajkov i-a urmărit pe olteni în ambele partide disputate cu Zorya Luhansk din turul trei preliminar din Conference League, iar evoluția oltenilor de pe stadionul „Ion Oblemenco l-a impresionat pe fundaș.

„În anul trecut am jucat și în Bulgaria, dar și în campionatul ucrainean. Am fost acolo pe vremea războiului, a fost foarte stresant în fiecare zi. Am stat și într-un oraș cu colegii de la echipă în care nu era război. În fiecare zi era foarte mult stres, când auzeai sirenele…

La fel au fost și momentele în care am jucat în Kiev, au fost momente stresante. Întotdeauna am crezut în Dumnezeu și că ceva trebuie să se întâmple cu mine, indiferent dacă sunt pe stradă sau în război și se va întâmpla, deci am crezut în asta.

Nu am simțit cutremurele din Oltenia, pentru că eram pe terenul de antrenament și nu l-am simțit. Dacă ești într-o clădire poate îl simți, dar pe teren nu l-am simțit. Când eram în Ucraina am văzut meciul cu Zorya Luhansk, iar Craiova a jucat foarte bine pe teren propriu”, a mărturisit fundașul Universității Craiova.

Cum s-a adaptat Gjoko Zajkov la Universitatea Craiova: „Mi-a fost mult mai ușor”

Gjoko Zajkov s-a adaptat rapid în vestiarul Universității Craiova, datorită colegilor săi din Balcani. , Ante Roguljic, Karlo Tomasec și Juraj Badelj vorbesc aceași limbă cu internaționalul macedonean, iar acesta a mărturisit că s-a integrat foarte ușor la formația din Bănie datorită lor.

Internaționalul din Macedonia de Nord a declarat că vrea să câștige și un trofeu cu Universitatea Craiova, iar acesta are încredere că oltenii pot ridica trofeul de campioană la finalul sezonului. Gjoko Zajkov vrea să ajungă cu formația din Bănie în grupele unei competiții europene, după ce în anul trecut au fost aproape să joace în Conference League.

„Mi-a fost ușor când am venit aici, nu ar fi fost ca și când te-ai duce într-o echipă și nu este nimeni care vorbește limba ta. Mi-a fost mult mai ușor să mă adaptez în vestiar, să mă simt mai confortabil pe teren. Mă înțeleg foarte bine cu băieții din Balcani, vorbim și aceași limbă.

Toate echipele din play-off au șanse să câștige pentru că nu va fi o diferență foarte mare între primul loc și al cincelea. Este un nivel foarte bun la Craiova, avem un stadion frumos și în următoarele confruntări vom vedea și nivelul celorlalte echipe.

Mă înțeleg foarte bine cu băieții din Balcani, vorbim și aceași limbă. Mi-ar plăcea să câștig un trofeu la Universitatea Craiova, avem jucători foarte buni, de ce nu să câștigăm titlul? Vreau să joc într-o competiție europeană cu Universitatea Craiova, cred că este visul oricărui jucător să joace acolo”, a încheiat internaționalul macedonean