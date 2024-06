Coșmarul trăit de mai mulți români aflați în vacanță în Turcia. Cum au pierdut mii de euro într-o singură zi: ”Dacă nu aveam banii…”

O vacanță care trebuia să fie de vis s-a transformat într-un adevărat coșmar. Mai mulți români au fost nevoiți să plătească mii de euro pentru a rezolva situația.

În sezonul estival, mulți români aleg să-și petreacă vacanța în Turcia, atrași de plajele frumoase și de atmosfera vibrantă. Și totuși, în mijlocul relaxării și al distracției, pot apărea evenimente neprevăzute care îți usucă buzunarul de bani. Prin ce experiență de coșmar au trecut românii aflați în concediu?

pe când se aflau în vacanță în Antalya, un oraș turistic din Turcia. Din nefericire, copilul lor a făcut enterocolită și l-au dus de urgență la spital. Când au ajuns acolo, spitalul le-a cerut suma incredibilă de 1.150 euro pentru analize și o perfuzie, chiar dacă românii aveau asigurare de sănătate.

Bărbatul a împărtășit toată experiența sa pe un grup de Facebook dedicat turiștilor români care au călătorit în Antalya, stârnind imediat reacții aprinse.

„Bună ziua, a mai fost cineva cu copilul la spital în Antalya? Al meu are o enterocolită și pentru o perfuzie și câteva analize ne-au taxat 1.150 euro. O să ne recuperăm banii de la asigurare, dar mi se pare enorm. În plus, nu au început actul medical până nu au văzut banii în cont. Mulțumesc”, e postarea scrisă de o persoană care a dorit să rămână anonimă, potrivit

Din fericire, au reușit să achite pe loc suma de 1.150 de euro, din economiile lor: „Am preferat să plătim, dar dacă nu aveam bani…” Însă mulți români nu și-ar permite acest lucru, iar spitalul nu s-ar fi putut ocupat de copil în timp util.

El speră ca cei de la asigurări să-i deconteze banii cheltuiți pentru îngrijirile medicale. „Era bine dacă va duceați direct la spitalul de urgență de stat!”, a răspuns un ulilizator al grupului.

„Trebuia sunat la ei și să accepte plata, nu înțeleg cum să plătiți din buzunar? Decontare directă, îmi pare rău, sănătate”, a scris altul.

Experiență de coșmar pentru o familie de români aflați în concediu în Turcia

După ce bărbatul a împărtășit pe platforma de socializare experiența sa înfricoșătoare, comunitatea virtuală s-a mobilizat rapid pentru a-și da cu părerea. Iată doar câteva dintre comentarii, potrivit sursei citate.

„Nu plătește nimeni înainte. Nici nu se poate”, a scris administratorul grupului când a venit vorba de asigurarea medicală. Un alt membru a intervenit imediat, adăugând: „Te înșeli, anul trecut am plătit pe loc o sumă de 3.000 euro, umăr ieșit. Suni și rezolvi pe telefon. Nu trebuie să pleci cu câteva zeci de mii de euro, citim bine și ne informăm ce asigurare facem și cum se procedează.”

În discuție au intervenit și alții care au întâmpinat probleme similare. O persoană spune că și el a făcut tot enterocolită, pe când se afla în vacanță în Turcia, dar nu a trebuit să plătească absolut nimic.

„Acum 2 ani am folosit și eu asigurarea, tot în Turcia! Am avut decontare directă și nu am plătit nimic. Am avut enterocolită. Am fost la Medlife, mi-au pus o perfuzie, mi-au dat și niște medicamente. (…) Și noi am fost la spital, asigurați tot la Groupama, dar nu a trebuit să plătim nimic. Sănătate!”, au fost doar două dintre mesajele care susțineau acest lucru.

Unii români și-au exprimat neîncredere în sistemul medical din străinătate și .

„Nu vă mai mirati atât! În majoritatea țărilor civilizate din Europa mori la ușa spitalului dacă n-ai bani! Ați văzut Turcia Grecia și Bulgaria și gata, sunt turcii nesimțiți că nu primesc milioane de turiști prin spitale moca. Omul a plătit și va recupera sigur banii”, a spus altcineva.

„Mie mi-au cerut 150 de euro pentru un leucoplast la o rană superficială…”, s-a plâns altcineva.