Femeia a povestit cum a fost săltată de mai mulți bărbați de la hotelul unde era cazată. Aceștia s-au prezentat drept polițiști, deși nu aveau uniformă. A fost dusă la o secție și ținută acolo mai multe ore, după care a fost anunțată că trebuie să părăsească țara în 24 de ore.

Coșmarul trăit de o româncă în Serbia: “Aveam o senzație de teamă și un stres continuu”

La fel au pățit și colegii femeii, reprezentanți ai unor ONG-uri care se întâlniseră la Belgrad pentru a discuta despre integrarea pe piața muncii a persoanelor defavorizate. Ministerul de Externe din țara noastră a anunțat că Serbia a invocat o problemă de securitate națională în acest caz.

”Două zile a durat evenimentul, 20 și 21 ianuarie, luni și marți. La acest atelier au fost undeva la 20 de persoane. Țările participante au fost Austria, Albania, Bosnia, Croația, Slovenia și Cehia. Ne-am întors la hotel puțin peste miezul nopții, iar în holul hotelului ne-au așteptat acești polițiști de la departamentul pentru străini, ne-au legitimat și ne-au dus la secție.

Ne-am urcat în mașinile lor care nu erau neapărat vizibil ale Poliției. Prima oara am înțeles ideea de a ne legitima, dar apoi la secție ne-au întrebat de ce se întâmplă asta, și nu am primit un răspuns, de ce suntem aici. Am rămas cu întrebarea, nu este clar nici acum”, și-a adus aminte femeia cele întâmplate.

și de ce a primit interzis să mai viziteze Serbia. Cu toate acestea, sârbii au motivele lor să acționeze în acest fel și vor comunica MAE mai multe detalii, pe cale diplomatică. Cert e că femeia și-ar dori să afle mai multe răspunsuri, pentru a sta liniștită.

Românca le cere autorităților să îi ofere mai multe explicații pentru situația creată

”Am rămas într-o sală, păziți de un ofițer, și am așteptat acolo de la 12 noaptea până la 4, când am părăsit sala. Nu mi s-au pus întrebări legate de scopul pentru care sunt acolo. Mă așteptam să se întâmple ca la un interogatoriu, însă doar mi s-a prezentat o hârtie redactată în limba sârbă, cu caractere chirilice pe care am refuzat să o semnez.

Din câte am înțeles este o descriere a evenimentelor – data, numele meu, datele mele și că trebuie să părăsesc țara în 24 de ore, și că nu pot intra pe teritoriul Serbiei în următoarele 12 luni. Exista o teamă, vigilență, și faptul că totul era pe fondul oboselii, aveam o senzație de teamă și un stres continuu”, a continuat femeia.



Evident supărată și speriată, tânăra le cere autorităților să îi dea o explicație logică pentru cele întâmplate. Spune că doar atunci și-ar putea găsi liniștea interioară după acest eveniment demn de filmele americane cu spioni.

”M-am dus acolo, așa ca în Europa, cu ideea de a-mi vedea prietenii, colegii, să învăț lucruri bune pentru societatea românească. Aș vrea să primesc un răspuns la întrebarea de ce?, iar ulterior cred că se vor rezolva lucrurile”, a concluzionat femeia.