Coșmaruri regale. Cele mai mari scandaluri din timpul domniei Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii

Înainte de moartea sa, cel mai longeviv monarh al Regatului Unit era apreciat pentru calmul stoic care exemplifica sloganul națiunii sale din timpul războiului, “Keep calm and carry on”, însă nu întotdeauna lucrurile au fost liniștite în familia regală. O serie de scandaluri publice, cu prințul Charles sau Meghan Markle în prin plan au pus familia regală în centrul presei.

Diana și Charles și “al treilea” din căsnicia lor

; urma să fie un basm. Cel mai eligibil burlac, Prințul Charles, membru al familiei regale, urma să se căsătorească cu tânăra și frumoasa Diana.

Dar bula s-a spart rapid. În 1992, Charles și Diana și-au anunțat oficial despărțirea.

Diana chiar a recunoscut că i-a fost infidelă lui Charles, spunând că a fost “îndrăgostită” de James Hewitt, instructorul ei de echitație.

Diana a insistat asupra faptului că nu a primit prea multe îndrumări de la nimeni de la Palatul Buckingham – nici de la Charles, nici de la familia lui, nici de la personalul lor – cu privire la ceea ce se aștepta de la ea odată ce s-a logodit, și a spus că biroul reginei nu a oferit niciun fel de ajutor pentru a domoli mulțimea de presă care devenise obsedată de viitoarea prințesă de Wales peste noapte.

Dar în cartea lui Morton și în infamul ei interviu din 1995 cu Martin Bashir din cadrul emisiunii Panorama de la BBC, Diana pune suferința ei pe seama lui Charles, după ce se aștepta să fie prioritatea lui nr. 1, dar a aflat curând că nu va fi așa, Prințul de Wales nefiind deloc la înălțimea așteptărilor ei de soț devotat.

Ea a glumit în mod faimos că “am fost trei în această căsnicie, așa că a fost cam aglomerat”, făcând aluzie la aventura lui Charles cu Camilla.

La doar o lună după interviu, regina le-a scris lui Charles și Dianei că a sosit momentul să divorțeze. Au ajuns la o înțelegere în iulie 1996 și asta a fost tot.

Chiar și în momentele ei cele mai triste, Diana se pare că nu s-a așteptat niciodată la prea mult dincolo de ceea ce a primit de la socrii ei – și nu și-a îndreptat niciodată furia în mod expres împotriva reginei, chiar și atunci când a amintit că s-a simțit singură în timp ce se lupta cu bulimia sau depresia postnatală.

Diana a spus că se înțelege “foarte bine” cu regina și cu Philip, “dar nu mă dau peste cap să merg să iau ceaiul cu ei”.

Dacă Regina Elisabeta a îndrăgit-o pe prințesa Diana la începutul căsătoriei cu Prințul Charles acest lucru s-a schimbat pe măsură ce mariajul celor doi se prăbușea, iar regina nu a suportat latura sensibilă a Dianei.

În înregistrările din 1993, care au fost făcute publice în 2004 și relansate odată cu documentarul din 2017, Diana: In Her Own Words, care a fost difuzat în Marea Britanie, prințesa a spus că nu a primit sprijinul de care avea nevoie atunci când a mers “plângând” să îi ceară reginei ajutor în legătură cu căsătoria. “Așa că m-am dus la doamna de sus și i-am spus: “Nu știu ce ar trebui să fac””, a spus Diana. “Ea a spus: “Nu știu ce ar trebui să faci”. Și asta a fost tot. Ăsta a fost ajutorul'”.

Potrivit lui Seward în The Queen & Di, deși Elisabeta a fost inițial înțelegătoare cu Diana, în cele din urmă monarhul stoic a simțit că prințesa emoțională era pur și simplu prea mult de gestionat. “Un asistent al reginei a spus: “Prințesa a plâns de trei ori într-o jumătate de oră, în timp ce aștepta să vă vadă”. Regina a răspuns: “Am avut-o timp de o oră – și a plâns fără oprire”.”

Când Diana a murit într-un accident de mașină la Paris, pe 31 august 1997, regina s-a adresat publicului cu un omagiu special adus “prințesei poporului”.

“Vreau să îi aduc eu însămi un omagiu Dianei”, a spus ea. “Diana a fost o ființă umană excepțională și talentată. La bine și la rău, ea nu și-a pierdut niciodată capacitatea de a zâmbi și de a râde, nici de a-i inspira pe ceilalți cu căldura și bunătatea ei.”

Povestea de dragoste a Prințesei Anne

Prințesa Anne, singura fiică a reginei Elisabeta a II-a, a fost căsătorită cu ecvestrul olimpic Mark Phillips timp de aproape 20 de ani, înainte de a divorța în 1992.

Cuplul a petrecut mari perioade de timp separat și nu părea să fie fericit – revista People a descris căsnicia ca fiind o “impostură lipsită de bucurie”.

Ceea ce a determinat divorțul lor a fost atunci când un tabloid britanic a relatat despre scrisori “extrem de intime” și “prea fierbinți pentru a fi manipulate” între Anne și unul dintre apropiații săi – un ofițer de marină britanic pe nume Timothy Laurence.

Episodul cu naziștii

În 2005, Prințul Harry a stârnit indignare când a mers la o petrecere costumată ca un nazist.

Prințul, care avea 20 de ani la acea vreme, a publicat rapid o declarație de scuze care spunea așa: “Prințul Harry și-a cerut scuze pentru orice jignire sau jenă pe care a provocat-o. El își dă seama că a fost o alegere proastă a costumului”.

Aventura lui Harry în Vegas

Tot ce se întâmplă în Vegas, rămâne în Vegas, însă nu și când vine vorba de familia regală.

În 2012, imagini nud ale prințului britanic în vârstă de 27 de ani, care se afla într-o pauză înainte de turneul său de serviciu în Afganistan, au fost publicate de presă.

El a declarat după incident: “La sfârșitul zilei, probabil că m-am dezamăgit pe mine însumi, mi-am dezamăgit familia, am dezamăgit alți oameni. Dar probabil că a fost un exemplu clasic în care am fost probabil prea mult armată și nu suficient prinț. Este un caz simplu de acest gen”.

Megxit!

Când Prințul Harry și-a anunțat logodna cu Meghan Markle, lumea a aplaudat monarhia britanică pentru că s-a transformat și a devenit modernă – ea nu era britanică, era de rasă mixtă și era actriță.

Cu toate acestea, lucrurile au mers foarte prost, iar în 2020, Prințul Harry și Meghan au anunțat că se vor “retrage” din funcțiile regale de rang înalt.

Ceea ce a urmat a fost ceea ce tabloidele britanice au numit Megxit, iar cuplul împreună cu copilul lor – Archie tocmai se născuse – s-au mutat în California.

În martie 2021, Meghan și Harry au acordat un interviu cu totul sincer lui Oprah Winfrey despre ruptura lor cu familia regală, dezvăluind bombă după bombă.

Cei doi au dezvăluit în acel interviu că membrii familiei regale au avut “preocupări și conversații” despre cât de închisă va fi pielea lui Archie înainte de a se naște. De asemenea, Meghan s-a destăinuit despre faptul că a avut gânduri sinucigașe pe fondul criticilor constante ale tabloidelor și al rasismului și a spus că un membru senior al instituției regale nu a lăsat-o să caute ajutor.

Harry a dezvăluit, de asemenea, cum familia sa l-a tăiat financiar în primul trimestru al anului 2020 și că Prințul Charles a încetat să-i mai răspundă la telefon înainte de a anunța că se retrage din familia regală.

Dezvăluirile explozive au ținut prima pagină a tuturor ziarelor și canalelor media, ceea ce a determinat Palatul Buckingham să emită o declarație, și că amintirile vor fi luate foarte în serios și vor fi abordate de familie în mod privat.

Într-un editorial de opinie publicat de , referindu-se la acest episod în care familia regală a avansat ideea de a numi un „țar pentru diversitate”, jurnaliștii americani susțin că ideea modernizării familiei regale este o iluzie ce vine chiar împotriva esenței acesteia.

„Familia regală este o instituție care funcționează în primul rând prin amestecul liniilor de sânge ale aristocraților albi de hiper-elită. Nu sunt sigur că angajarea mai multor majordomi de culoare pentru a-i servi pe membrii familiei regale albe ar fi o soluție dacă preocupările noastre sunt echitatea și antirasismul.

Familia regală își trage puterea din susținerea tradiției și din rezistența la viața modernă. Deși poate evolua în unele privințe, nu există nicio modalitate de a o transforma într-o întreprindere semnificativ progresistă fără a-i disloca într-un fel esența”, scriu jurnaliștii americani.

Andrew a fost deposedat de titlu

Unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria familiei regale îl implică pe Prințul Andrew, care ar fi fost acuzat de agresiune sexuală de către Virginia Guiffre, născută Roberts, minoră în perioada în care a avut loc incidentul.

Virigina a susținut că “a fost forțată să întrețină relații sexuale cu acest prinț când era minoră în trei locații geografice separate”. Ea l-a acuzat pe prinț și pe prietenul său miliardar, Jeffrey Epstein, că au ținut-o ca “sclavă sexuală”.

Într-un interviu acordat BBC cu Emily Maitlis, Andrew a declarat că nu regretă nimic în legătură cu asocierea sa cu Epstein. În mod previzibil, această declarație a stârnit reacții publice extrem de critice după un interviu dezastruos în care nu a știut cum să răspundă la acuzațiile credibile ale tinerei.

La începutul anului 2022, pe fondul procesului civil intentat împotriva sa, Andrew a fost lipsit de funcțiile militare onorifice, precum și de patronajul regal.

Presa britanică a relatat atunci că el nu va mai folosi nici titlul “Alteța sa regală″ în contexte oficiale.

Căsătoria cu Prințul Philip

Decizia ei de . Deși Philip a servit cu distincție în Marina Regală Britanică în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, el avea surori care erau căsătorite cu nobili germani care susțineau naziștii. Drept urmare, nimeni dintre rudele sale germane nu a primit o invitație la nunta lor.

De-a lungul primelor sale ani de domnie ca monarh, a fost urmărit de zvonuri că ar fi avut relații extraconjugale.

În 1957, când Philip se afla într-un turneu solo în Commonwealth, Mike Parker, secretarul particular al reginei, a fost nevoit să plece după ce soția sa a depus o cerere de divorț. Acest lucru a stârnit îngrijorări cu privire la căsnicia monarhului.

Într-o declarație neobișnuită la acea vreme, purtătorul de cuvânt al reginei a declarat: “Este complet neadevărat că există vreo ruptură între regină și duce”.

Aventura amoroasă a Prințesei Margareta

Prințesa Margareta, sora mai mică a reginei Elisabeta, a fost în centrul mai multor scandaluri care au zguduit monarhia la începutul domniei sale.

Margaret, o frumusețe rebelă, a fost nevoită să rupă logodna cu superbul căpitan de grup al Forțelor Aeriene Peter Townsend în 1955, deoarece tradițiile conservatoare ale vremii îl considerau nepotrivit pentru că era divorțat.

În schimb, ea s-a căsătorit cu fotograful social Anthony Armstrong-Jones, cunoscut sub numele de Lord Snowdon. Această căsătorie s-a încheiat după ce a avut o aventură cu grădinarul peisagist Roddy Llewellyn, care era cu 18 ani mai tânăr decât ea.