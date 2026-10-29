Fiica lui Cosmin Cernat și a Monicăi Iagăr ar fi fost agresată de soțul fostei atlete: „Nu mi-am imaginat că voi trăi așa ceva”

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Prezentatorul și comentatorul sportiv Cosmin Cernat a expus o situație cu care se confruntă de ceva vreme. Vedeta și fosta parteneră de viață, Monica Iagăr, au ajuns în instanță pentru că fiica lor a fost agresată de actualul soț al deputatei AUR, Severus Aurelian Cristian Neacșu.

Cosmin Cernat, detalii despre incidentul cu fata sa și a Monicăi Iagăr

Cosmin Cernat (51 ani) este una dintre vedetele cele mai cunoscute din România. Moderatorul pe care l-a primit de la tatăl său. Fostul director al Departamentului Sport al TVR a trecut prin multe momente grele, unul dintre acestea fiind o .

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În prezent, fosta gazdă a emisiunii Survivor România se confruntă cu o situație neașteptată. Acesta a fost nevoit să apeleze la oamenii legii după ce fata din relația cu Monica Iagăr (53 ani) a fost agresată. Incidentul a avut loc în urmă cu câteva luni. Adolescenta în vârstă de 17 ani, Maya, a fost lovită de actualul partener de viață al deputatei AUR.

Severus Aurelian Cristian Neacșu este soțul fostei atlete. Fostul sportiv s-a ales cu un ordin de protecție pe care îl contestă. Astfel, partenerul Monicăi Iagăr a solicitat revocarea ordinului de protecție, însă Judecătoria Sectorului 5 i-a respins cererea ca inadmisibilă. Hotărârea a fost pronunțată la data de 16 octombrie 2026.

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„Este adevărat. S-a întâmplat în luna iulie. Am fost la poliție, am ajuns apoi la tribunal. S-a emis un ordin de protecție și evacuarea din domiciliu a agresorului pe o perioadă de 6 luni”, a spus Cosmin Cernat, pentru . Ulterior, a revenit cu o postare în social media în care a vorbit deschis despre neplăcerea cu care se confruntă fiica sa. Prezentatorul de la Kanal D a punctat faptul că adolescenta a plecat de la domiciliul mamei sale, locuind atât cu figura paternă, cât și cu sora sa, Ayana (23 ani).

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Cosmin Cernat: ”L-a indicat ca agresor pe soțul acesteia”

„În ultimii 30 de ani am ales să vorbesc foarte rar public despre viața familiei mele. Astăzi mă văd nevoit să clarific o situație pe care, sincer, nu mi-aș fi imaginat vreodată că o voi trăi. Fiica mea, Maya, a trecut printr-o experiență extrem de dureroasă, pe care a avut curajul să o reclame autorităților. A povestit în detaliu ceea ce i s-a întâmplat atât ei, cât și mamei sale și l-a indicat ca agresor pe soțul acesteia. Sunt mândru că a avut curajul să nu tacă în fața violenței și de puterea pe care a demonstrat-o într-un moment atât de dificil.

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Dincolo de agresiunea reclamată ceea ce mă preocupă profund este impactul pe care această experiență îl are asupra fiicei mele. Pentru orice copil este extrem de dureros să nu se simtă în siguranță în propria familie și să nu găsească sprijinul de care are nevoie din partea adulților.

Demersurile mamei privind posibilitatea revenirii la domiciliu a persoanei împotriva căreia a fost emis ordinul de protecție ne-au îngrijorat și mai mult și am decis continuarea procedurilor legale, urmând să ne adresăm instanței. Cred că, într-o asemenea situație, siguranța copilului trebuie să primeze în fața oricăror considerente.

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Cu toții avem responsabilitatea de a transmite copiilor un mesaj foarte clar: violența nu este normală, nu trebuie acceptată și nu trebuie ascunsă. Sunt mândru de curajul Mayei de a vorbi despre ceea ce i s-a întâmplat și de a cere ajutor.

Sper ca demersul ei să le dea încredere și altor fete și femei care trec prin situații de violență domestică să știe că nu sunt singure și că există oameni și instituții la care pot apela. Nimeni nu ar trebui să trăiască în teamă, mai ales în propria familie”, a notat Cosmin Cernat, pe Instagram.

Cine este, de fapt, soțul Monicăi Iagăr

Cosmin Cernat și Monica Iagăr s-au cunoscut în perioada Jocurilor Olimpice de la Sydney. La acea vreme vedeta era jurnalist sportiv, iar ea era atletă de performanță. Au format un cuplu vreme de aproximativ 9 ani, în perioada 2000 și 2009. Cei doi nu au ajuns niciodată la altar, însă în timpul relației amoroase au devenit părinții a două fete.

Ayana și Maya au rămas în grija mamei după separare. Fosta atletă este căsătorită din anul 2019 cu Severus Aurelian Cristian Neacșu, fost campion la judo. Fosta campioană la săritura în înălțime și actualul partener de viață au un copil. Pe de altă parte, moderatorul are o relație cu Mădălina Moroșanu. Aceasta are un fiu dintr-un mariaj anterior, Matei.

Întâlnirea dintre Cosmin Cernat și soția sa a avut loc în urmă cu multă vreme. S-a produs în perioada în lucrau la același post de televiziune, Kanal D. De atunci au rămas de nedespărțit. Povestea lor de dragoste este una care se desfășoară armonios. În altă ordine de idei, Monica Iagăr nu a vrut să comenteze problema din familia sa.