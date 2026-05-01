Cosmin Contra a mai spus adio unui trofeu în Qatar! Al Arabi, înfrângere categorică în Cupa Emirului

În ciuda faptului că a resuscitat-o pe Al Arabi, finalul de sezon nu a fost deloc unul pozitiv pentru Cosmin Contra. Formația tehnicianului român a suferit o înfrângere drastică în Cupa Emirului.
Traian Terzian
01.05.2026 | 21:29
Cosmin Contra (50 de ani), înfrângere dureroasă în ultimul meci al sezonului pentru Al Arabi. Sursă foto: Facebook@alarabi
Numit pe banca tehnică a celor de la Al Arabi la mijlocul lunii octombrie, Cosmin Contra (50 de ani) a făcut adevărate minuni și a readus echipa în plutonul fruntaș din Qatar. Însă, în ultima perioadă rezultatele nu au mai fost chiar atât de bune, iar înfrângerea din Cupa Emirului a arătat clar acest lucru.

Cosmin Contra, înfrângere drastică cu Al Arabi

Fără victorie de la începutul lunii aprilie, Al Arabi și-a continuat declinul în acest final de sezon. Formația lui Cosmin Contra a întâlnit pe Abdullah bin Khalifa Stadium din Doha echipa Al-Duhail, în sferturile de finală ale Cupei Emirului.

Partida a început cum nu se poate mai prost pentru trupa tehnicianului român, care a încasat două goluri de la atacantul polonez Krzysztof Piatek (8 și 18). Contra a făcut o schimbare la pauză încercând să-și resusciteze echipa, însă a fost în zadar.

Cei care au marcat au fost tot adversarii de la Al Duhail. Mai întâi a punctat mijlocașul francez Benjamin Bourigeaud (51), după care antrenorul român a primit un cartonaș galben pentru proteste, iar scorul final de 4-0 a fost stabilit în final de qatarezul Tahsin Jamshid (89).

Al Arabi a ratat toate obiectivele

În urma acestei înfrângeri extrem de categorice, care vine la o lună după ce Al Arabi a fost eliminată și din Cupa Qatarului, formația pregătită de Cosmin Contra a încheiat în termeni negativi actualul sezon.

Nici în campionat lucrurile nu s-au încheiat așa cum așteptau șeicii. Deși la un moment dat Al Arabi a intrat în bătălia pentru Top 3, ultimele eșecuri au făcut ca formația să încheie actualul sezon doar pe locul 7 și să rateze calificarea într-o competiție continentală.

Ce se întâmplă cu Cosmin Contra

În ciuda faptului că nu a reușit să câștige niciun trofeu cu Al Arabi în acest sezon și a terminat abia la jumătatea clasamentului în campionat, Cosmin Contra se bucură în continuare de susținerea șeicilor și postul său nu este în pericol.

De altfel, în luna martie, tehnicianul român a primit o prelungire de contract și o mărire substanțială de salariu. Astfel, noua înțelegere este valabilă până în vara lui 2028, iar fostul internațional va încasa anual un salariu de 2,5 milioane de dolari, dar din care va trebui să-și plătească și colaboratorii.

SELECTEAZĂ AICI FANATIK.RO - SURSA TA DE INFORMAŢII PE GOOGLE. BIFEAZĂ CĂSUŢA PENTRU A VEDEA PRIMUL EXCLUSIVITĂŢILE DIN SPORT PE GOOGLE
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!