Cosmin Contra a mai spus adio unui trofeu în Qatar! Al Arabi, înfrângere categorică în Cupa Emirului

ADVERTISEMENT

Numit pe banca tehnică a celor de la Al Arabi la mijlocul lunii octombrie, Cosmin Contra (50 de ani) a făcut adevărate minuni și a readus echipa în plutonul fruntaș din Qatar. Însă, în ultima perioadă rezultatele nu au mai fost chiar atât de bune, iar înfrângerea din Cupa Emirului a arătat clar acest lucru.

Cosmin Contra, înfrângere drastică cu Al Arabi

Fără victorie de la începutul lunii aprilie, Al Arabi și-a continuat declinul în acest final de sezon. Formația lui Cosmin Contra a întâlnit pe Abdullah bin Khalifa Stadium din Doha echipa Al-Duhail, în sferturile de finală ale Cupei Emirului.

ADVERTISEMENT

Partida a început cum nu se poate mai prost pentru trupa tehnicianului român, care a încasat două goluri de la atacantul polonez Krzysztof Piatek (8 și 18). Contra a făcut o schimbare la pauză încercând să-și resusciteze echipa, însă a fost în zadar.

Cei care au marcat au fost tot adversarii de la Al Duhail. Mai întâi a punctat mijlocașul francez Benjamin Bourigeaud (51), după care antrenorul român a primit un cartonaș galben pentru proteste, iar scorul final de 4-0 a fost stabilit în final de qatarezul Tahsin Jamshid (89).

ADVERTISEMENT

Al Arabi a ratat toate obiectivele

În urma acestei înfrângeri extrem de categorice, care vine la o lună după ce Al Arabi a fost , formația pregătită de Cosmin Contra a încheiat în termeni negativi actualul sezon.

ADVERTISEMENT

Nici în campionat lucrurile nu s-au încheiat așa cum așteptau șeicii. Deși la un moment dat Al Arabi a intrat în bătălia pentru Top 3, ultimele eșecuri au făcut ca formația să încheie actualul sezon doar pe locul 7 și să rateze calificarea într-o competiție continentală.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu Cosmin Contra

În ciuda faptului că nu a reușit să câștige niciun trofeu cu Al Arabi în acest sezon și a terminat abia la jumătatea clasamentului în campionat, Cosmin Contra se bucură în continuare de susținerea șeicilor și postul său nu este în pericol.

De altfel, în luna martie, și o mărire substanțială de salariu. Astfel, noua înțelegere este valabilă până în vara lui 2028, iar fostul internațional va încasa anual un salariu de 2,5 milioane de dolari, dar din care va trebui să-și plătească și colaboratorii.