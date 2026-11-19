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Cosmin Contra (50 de ani) a reacționat după eroarea comisă de Andrei Rațiu (28 de ani) în partida Bosnia – România 2-1. Fostul selecționer al României i-a luat apărarea fundașului de la Rayo Vallecano, însă a precizat că acesta trebuie să își crească nivelul din punct de vedere defensiv.

Cosmin Contra, verdict despre situația lui Andrei Rațiu

Cosmin Contra, care a fost titular timp de aproape un deceniu pe postul de fundaș dreapta la echipa națională, a comentat situația lui . Apărătorul a comis o mare eroare în meciul cu Bosnia, golul de 1-1 sosind după un „cadou” făcut de acesta. „Asta trebuie să-l întrebați pe Rațiu, dacă este o diferență între cum joacă la echipa de club și la națională. Sunt lucruri diferite, la Rayo poate se simte mai în largul lui, poate îl ajută coechipierii, sistemul de joc. Nu știu ce să zic.

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Eu am zis de multă vreme că Rațiu ar fi jucat la orice echipă bună, din orice campionat, dacă și-ar fi îmbunătățit faza defensivă. Știm bine că Rațiu este bun pe atac, dar are lacune din punct de vedere defensiv. La faza golului s-a văzut că poziționarea nu este cea mai bună. Asta nu înseamnă că nu există marjă de îmbunătățire și sunt convins că va veni mult mai atent de acum înainte. Mult mai responsabil”, a afirmat antrenorul pentru .

Cosmin Contra i-a luat apărarea lui Andrei Rațiu

Cosmin Contra a precizat că Andrei Rațiu rămâne un fotbalist important pentru naționala României, chiar și după greșeala de la Zenica. „Nu trebuie să-l sacrificăm pe Rațiu acum pentru acea greșeală. Greșeala este umană. Este un jucător important la naționala României și trebuie să-l facem să înțeleagă că atunci când pui tricoul primei reprezentative pe tine trebuie să ai o responsabilitate mai mare.

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Prima dată trebuie să se apere bine și dacă poate ajuta și ofensiv, cu atât mai bine. Asta le spun și fundașilor mei mereu”, a spus fostul selecționer, care activează momentan la formația qatareză Al Arabi. O opinie similară cu privire la situația lui Andrei Rațiu a avut și într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Cu excepția meciului cu Bosnia de la București, pierdut cu 2-4, când Gică Hagi a lăsat în afara lotului mai multe nume importante, Andrei Rațiu a fost titular în partidele disputate de echipa națională a României în campania de Liga Națiunilor. Fundașul dreapta a oferit și o pasă decisivă, la reușita lui Dennis Man din meciul pierdut pe terenul Suediei, scor 1-2.