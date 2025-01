Cosmin Contra a rupt tăcerea după despărțirea abruptă de Damac: „Îmi vreau banii”

Cosmin Contra a ieșit cu declarații tari în presa din Arabia Saudită. Antrenorul român a povestit ce calvar a trăit la Damac,

De ce a plecat Cosmin Contra de la Damac. Dezvăluiri în presa din Arabia Saudită

Cosmin Contra a antrenat-o pe Damac, , din martie 2023 până în decembrie 2024. La finalul anului trecut, „Guriță” a ales să își dea demisia, iar acum a explicat motivul.

Fostul selecționer al României a fost protagnoistul unui reportaj special la televiziunea saudită Al-Arabiya. Aflat la locuița sa din Spania, Contra a intervenit prin Skype. Înainte să fie stabilită legătura, saudiții au difuzat un material cu cel care a jucat 73 de meciuri și a marcat 7 goluri sub „tricolor”.

„Motivul principal a fost legat de bani. Încă din luna ianuarie a anului trecut, au început problemele noastre financiare la club. Cu salarii neplătite, cu prime restante. Am tot vorbit cu șefii clubului. Le-am cerut, în mod repetat, să facă ceva pentru rezolvarea acestor probleme.

Din păcate, după peste 10 luni de așteptare, nu s-a întâmplat nimic. Și, în acel moment, am luat decizia de a pleca după ultimul meci din 2024”, a declarat Cosmin Contra.

„Nu mai aveam puterea de a-i motiva pe jucători”

Damac a fost a doua echipă din Golf pregătită de „Guriță”. Înainte să ajungă să îi antreneze pe Stanciu și Niță, antrenorul în vârstă de 49 de ani a pregătit-o pe Al-Ittihad (2021-2022). La Damac, însă, s-a confruntat cu grave probleme financiare. Contra susține că nu a mai putut ține grupul unuit și de aceea a plecat.

„A fost o perioadă foarte stresantă pentru mine și, în final, am văzut că nu mai rezist. Am dat totul pentru Damac dar, când am văzut că nu mai pot lucra, am luat decizia să mă întorc acasă. N-am vrut să plec de la Damac, dar, ca să rămân, aveam nevoie de un mediu bun, ca să pot lucra.

Ceea ce n-a mai fost posibil, din păcate. Mai ales că, din cauza problemelor financiare, nu mai aveam puterea de a-i motiva pe jucători”, a adăugat fostul selecționer.

Cosmin Contra se află acum în litigiu cu fostul său club, care, . „Îmi vreau banii. Dar, în ciuda problemeor care m-au făcut să plec, per total, am avut o experiență bună la Damac.

Am format o echipă bună și, spun încă o dată, dacă problemele financiare erau rezolvate de club și acum eram la Damac”, a conchis Contra.