Cosmin Contra a semnat! Antrenorul a fost prezentat pe ritmuri de manele

Cosmin Contra continuă la Damac într-un sezon! Fostul selecționer al Naționalei României s-a înțeles cu oficialii clubului din Arabia Saudită pentru prelungirea contractului. Anunțul a fost făcut într-un videoclip în care se putea auzi celebra piesă „Made in Romania”.

Cosmin Contra și-a prelungit contractul

”Guriță” antrenează echipa Damac FC din martie 2023. În sezonul trecut a încheiat pe locul 10 iar seicii îi acordă credit în continuare. Tot la Damac evoluează și căpitanul echipei naționale, Nicolae Stanciu.

Anunțul prelungirii contractului lui a fost făcut într-o postare pe social media. Oficialii clubului au ales celebra manea „Made in Romania” pentru fundal sonor. În videoclip se prezintă mai multe secvențe cu Cosmin Contra motivându-și jucătorii.

În cariera sa, Cosmin Contra a mai antrenat Poli Timișoara, CF Fuenlabrada, Petrolul Ploiești, Getafe, Guangzhou, Alcorcon, Dinamo București și Al Ittihad. ”Guriță” a stat pe bancă la Naționala României în perioada 2017-2019.

La Damac, Contra antrenează jucători de clasă. Pe lângă căpitanul României, Nicolae Stanciu, în echipa lui ”Guriță” mai evoluează Georges-Kevin N’Koudou, fostul atacant de la Tottenham, dar și marocanul Adam Maher, care a trecut pe la echipe precum AZ Alkmaar și Utrecht.

Cosmin Contra, laudă naționala României

Cosmin Contra a vorbit despre performanțele tricolorilor la . ”Guriță” a fost în Germania și a trăit pe viu emoțiile meciurilor cu Ucraina și Olanda. El a declarat că a fost încântat de jocul echipei și speră că acest turneu este doar începutul unei povești frumoase.

„Sunt fericit, sunt mândru pentru calificare, cred că așa sunt milioane de români. Mi-a plăcut echipa, în general, nu am doar un jucător care mi-a plăcut. Am fost organizați foarte bine în cele trei meciuri. Per ansamblu, ca echipă, cred că am arătat foarte bine.

Nu pot să zic doar un jucător anume, fiecare jucător și-a adus aportul. Au făcut o performanță extraordinară, ar trebui să-i felicităm. Felicitări lui Edi, staff-ului, Federației, jucătorilor. Să nu se oprească aici.

Poate o să avem și din partea politicienilor mai multe facilități pentru sport și, mai ales, pentru fotbal, să fie ajutat fotbalul cu sponsori și companii care să investească și să ajute echipele românești să se prezinte mult mai bine la nivel european”, a explicat Cosmin Contra, conform Gsp.ro.